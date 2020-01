Esperan crecimiento estatal por arriba de la media

Para el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. (IMEF), Guanajuato va a superar la media nacional de crecimiento como resultado de acciones instrumentadas para fortalecer la economía y en infraestructura social.

Así lo manifestó Franco Padilla Fuerte, Presidente de IMEF tras concluir la mesa de trabajo con el Secretario de Finanzas del Estado, Edmundo Soto, que se celebró la mañana de este martes en la ciudad.

El objetivo es para “conocer el presupuesto de ingresos del estado y como viene el presupuesto de la federación, lo que nos deja con los datos suficientes para aclarar las cifras”; efectivamente las participaciones federales no disminuyeron, aclaró esto es por ley, aumentaron muy poco en el rubro de participaciones en donde tampoco hubo disminución.

El hueco financiero

Padilla Fuerte explicó, que en el presupuesto del 2019 del estado ingresos , aparte de las participaciones y otro rubros se tiene convenios que las federación los puede moverlos subir y bajarlo, anticipadamente y de forma correcta para el 2020 de 9 mil millones de pesos lo bajaron a 6 mmdp, ante esta situación el estado decidió asumir el costo político al aumentar impuestos estatales que ya existían y crear dos impuestos nuevos, para lograr llegar a un 50 % de los 3 mmdp, de donde sale la primer cantidad de mil 500 mdp que se manejaba es prácticamente al tema de salud que era seguro popular.

Bajan participaciones

Se habla de la cifra de los 5 hasta los 8 mmdp, del rubro de las participaciones que van a los gobiernos y que ejecuta de forma directa la federación y que no pasa por el estado en el 2019 se hablaba de 66 mil 939 millones de pesos ejecutado por el gobierno federal, ahora en el 2020 presupuesto de egresos federal vienen 60 mil 540 millones de pesos hablamos de aproximadamente 6 mil 400 millones de pesos ahí es donde si sumamos, llegamos a los 8 mil millones de pesos y en donde debe de quedar claro que estos recursos no los tiene que sacar el estado de su presupuesto.

Peso que si pega indirectamente que no están entrando en la economía de Guanajuato y que no están generando obra y todo lo que viene con ello nomina, venta de material, etc.

Es válido el endeudamiento

Es de donde surge la pregunta de la deuda, por qué el gobierno quiere endeudarse con 5 mil millones, de no tenerlos va a haber un retroceso económico, se puede desacelerar, se pretende inyectado directamente a obra de infraestructura y se pueda diluir un tanto el efecto de que no de no llegar este recurso federal, señaló el presidente de IMEF.

Claro que pega a profesionistas y que está dada de alta, o el costo lo absorbe el profesionista que hace el trabajo o se lo transmite al cliente, de acuerdo a lo planteado por el funcionario el impuesto va a hacer deducible, aunque se analiza la posibilidad que pueda ser acreditable pero para ello se requiere de la autorización de la federación pero se ve un poco complicado.

Guanajuato enfrenta costo político

Lo que se puede deducir es que eminentemente es un costo político que tiene que absorber el estado y de que le va a costar, pero de no ser de esta forma no se hubiera no habría fórmula para subsanar la ausencia de recursos.

Es muy importante, para tener una deuda hay que tener tres cosas saber el origen, el destino que en este caso va directo obra e infraestructura, la capacidad de pago en Guanajuato hay finanzas sanas y podemos endeudarnos con esos 5 mil y un poco y no afectaría las calificaciones que tenemos como estado. El endeudarse con el afán de activar la economía y no se retraiga.

Los efectos

En caso contrario como especialistas, señaló que el panorama a enfrentar en materia de crecimiento para el 2020 es que no disminuya, pues “la ausencia de los 6 mil 500 mdp si pegan desde la industria de la construcción, la fuente de empleos, el impuesto sobre la nómina, que repercute en las finanzas y la economía del estado”.

En cuanto a las estimaciones de crecimiento lo cierto es que el estado no se encuentra en condiciones de mantener el ritmo de crecimiento de años anteriores, derivado de condiciones como el desabasto de abasto de gasolina, la no firma del tratado, etc. pero estos ajustes si vamos a poder tener una opinión más certera del 2020.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Se registra solo una planilla por el PRI local

El crecimiento lo estimamos en el Estado es de poco más de un punto, pero sin llegar al 2,3,4, puntos, “si podemos lograr metas pues mantiene la sinergia si reactivamos y se le inyecta dinero a la economía si podemos tener ese crecimiento, siempre y cuando cuidemos la seguridad”.

Seguridad

Finalmente Franco Padilla, consideró que el tema delicado, en virtud que los empresarios e inversionistas nacionales y extranjeros toman muy en cuenta lo que es el rubro para ver si destinan el recurso o no a un estado o municipio, por lo que se tiene que cuidar mucho este aspecto y seguir siendo una de las primeras opciones del país. En el 2019 fue una tormenta perfecta, la macroeconomía en diferentes partes del mundo, el pleito de China y Estado Unidos, la política mexicana, la gasolina, huelgas de sindicatos en la parte norte del país, si influyeron y no se definió que tanto influyó la inseguridad.