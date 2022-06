“Es por necesidad”: trabajo infantil en León

León Gto.- Todos los días vemos a niños y menores de edad en diferentes cruceros, algunos hacen malabares, ofrecen dulces o limpian el parabrisas a cambio de un poco de dinero. Los escenarios de trabajo son lugares peligrosos para su edad y a pesar de que están a la vista de todos, el trabajo infantil continúa en la ciudad.

El Sol de León realizó un recorrido por diversas partes de la ciudad, así se comprobó en breves diálogos que estas niñas, niños y adolescentes trabajan desde muy pequeños en las calles, al tiempo que son supervisados y hasta explotados por los adultos.

Aún existen excepciones, hay casos en los menores que trabajan en cruceros piden dinero por necesidad, ya que huyeron de su ciudad natal (migración) y decidieron quedarse en León debido a la falta de ingresos para seguir su camino.

“Uno pide aquí por necesidad, no traemos a los niños porque queramos, si los cuidamos, solo que muchas veces falta dinero para la comida, la renta y sus escuelas, a mí no me dan trabajo porque no se mucho español, yo solo estudie la primaria”, mencionó un padre de familia que se encuentra pidiendo dinero en uno de los cruceros de la ciudad, el cual prefirió omitir su nombre por temor.

Ellos aseguran que todo lo que realizan, ya sea actos circenses, limpieza y demás, lo aprendieron de la calle y con la práctica lo fueron perfeccionando. Esas familias están conscientes del riesgo que conlleva estar en las calles y entre los vehículos, pero argumentan que es la única forma en que pueden llevar algunos pesos a su hogar. Para abarcar más cruceros, a los niños más grandes los colocan en puntos, donde ellos se quedan a pedir dinero solos.

“El DIF si se ha acercado nos dio dos veces despensas, pero eran productos ya caducados, la segunda vez que vinieron nos querían quitar a nuestros hijos, pero no los tenemos trabajando por gusto, es por necesidad, tampoco los dejamos solos, siempre estamos aquí, ellos nos ayudan a abarcar más carros y nos den más dinero”, mencionó el padre de familia al cuestionarlo sobre si alguna dependencia se ha acercado a ellos.

Por su parte, la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Liz Alejandra Esparza Frausto habló en entrevista sobre estos niños que se encuentran laborando en las calles y la participación de la dependencia en estos casos.

“La mayoría de los casos de los niños que se encuentran en los cruceros tienen familia, eso queremos dejarlo muy en claro. Cuando nos acercamos a los casos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en los cruceros y detectamos que no están acompañados, o se hace un seguimiento y no están con familia, es cuando tenemos la cuestión de intervenir por la procuraduría auxiliar de niñas, niños y adolescentes dependiente del sistema DIF”, mencionó.

Asegura que DIF primeramente se acerca con ellos para valorar la situación y por qué se encuentran en la calle, al momento de detectar que hay un niño solo el caso se canaliza directamente a la procuraduría; una vez que se detecta que estos menores de edad cuentan con familias, el sistema interviene para ofrecer los diversos programas con los que cuenta el municipio, mismos que puedan “encajar” con el apoyo que estas familias en situación de calle necesitan.

Liz Alejandra Esparza mencionó que entre las principales causas por las que estos niños se encuentran en la calle es principalmente el de tener un recurso económico, por lo que realizan labores de limpiaparabrisas, venta de algún producto, como dulces.

“En el 2021 detectamos, 79 niños, niñas y adolescentes en las calles realizando alguna labor de trabajo infantil y ahorita lo que va de este año hemos detectado 34 casos, también en el 2021 detectamos a 33 niños, niñas y adolescentes de alguna descendencia indígena y en este año llevamos 18 niños, niñas y adolescentes detectados en este año llevamos 18 niños, niñas y adolescentes detectados”, explicó.

Además el DIF menciona que muchos de estos niños de ascendencia indígena van de paso, sin embargo, algunos que se quedaron en la ciudad, tienen su hogar en comunidades.

“La distinción o atención que da el sistema DIF es igual. No hacemos ninguna diferencia por qué son personas indígenas, se les atiende en la misma condición de revisar cuál es su necesidad”, agregó.

Es de mencionar que este 12 de junio se conmemora el día contra el trabajo infantil y la Ley Federal marca ciertos criterios en los que explica donde sí se pueden llevar a cabo trabajos por menores de edad, estos siempre y cuando no pongan en riesgo la vida del menor.

Desde enero a la fecha, en la ciudad de León solamente se ha detectado un caso en donde la procuraduría ha tenido una intervención por alguna cuestión de vulneración de derechos, informó la titular

“Los principales cruceros que ya tenemos también identificados en la ciudad, son el bulevar Campestre, Las Torres, Insurgentes, Delta, Avenida Olímpica, Adolfo López Mateos específicamente con todo lo que es el cruce con Francisco Villa y posteriores cruces que están aledaños, en Hilario Medina, San Juan Bosco, Saavedra, Francisco Villa con Valtierra, la glorieta de Hilario Medina; todos estos cruces ya los tenemos identificados y es donde nosotros tenemos presencia para invitar a la ciudadanía, a las familias, a qué no tenga a los niños en los cruceros por qué ahí si están en riesgo su vida”, mencionó Liz Alejandra Esparza.

El año pasado, de esas familias en las que el DIF intervino a 47 se les brindó seguimiento, en lo que va del 2022 el sistema acompaña a 18 familias.

Las edades más comunes de los casos de explotación infantil en el municipio, van desde los cuatro años y 10 años, aunque esta explotación también se da en los adolescentes menores de 17 años, a estos últimos se les busca que puedan reintegrarse con su familia, lo anterior de acuerdo a datos del Sistema DIF Municipal.