Es PAN el partido con menos afiliados en el país, reiteran que son de acciones y no de masas

León, Gto.- Con 252 mil 140 personas afiliadas al Partido Acción Nacional (PAN) en el país, éste se ha convertido en un organismo político de hechos y no de masas, así lo explicó Eduardo López Mares, secretario general de la fracción panista en Guanajuato, quien informó que Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), cuenta con 466 mil 931 afiliados, pero no da resultados.

“Nosotros no somos un partido de Masas, no somos un partido de sumar sindicatos, no somos un partido que tengamos que estar juntando gremios, somos un partido de gente que en lo personal vino y tomó la decisión de afiliarse dentro de Acción Nacional, gente que por su propio pie acudió al partido a hacer todo el recorrido que implica”, comentó.

El secretario mencionó que MORENA aunque tiene más afiliados, aun así no se compromete en sacar adelante a los mexicanos, teniendo en estos momento la oportunidad de hacerlo, sobre todo en estos momentos de pandemia por el Covid-19, que el país no está progresando, al contrario todo está en mal camino.

“Yo los invito a voltear a donde queramos, AMLO, MORENA y la 4T son un desastre, son un fraude para el pueblo de México, lo veíamos en economía, desde su llegada al gobierno Federal, 0 por ciento de crecimiento, no hay crecimiento en nuestro país y con la llegada de la pandemia hasta tenemos menos del 8 por ciento”, mencionó el secretario del PAN estatal.

Actualmente el partido que cuenta con mayor registro en el estado es el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 2 millones 065 mil 161, le sigue el Partido de Revolución Democrática (PRD) con un millón 241 mil 411, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cuenta con 660 mil 864, el Partido del Trabajo tiene 448 mil 442 afiliados, Movimiento Ciudadano (MC) tiene 381 mil 735 y por último está MORENA con 466 mil 931.

López Mares señaló que el PAN siempre ha sido un partido que no busca la afiliación masiva e involuntaria o de hostigamiento, sino que más bien quienes se acercan al organismo político son personas que tienen voluntad de hacerlo y ellos siguen el procedimiento al pie de la letra, por lo que en estos momento lanzarán una campaña de afiliación, para sumar a más personas con compromiso y no por acarreo.

“Hemos iniciado una campaña de afiliación para todas y todos nuestros simpatizantes, así como la sociedad en general para que formen parte de nuestra militancia, es una campaña que se denomina Entra en Acción por México, Sé Parte de este Cambio, es una invitación a participar para cambiar todo aquello que no se está haciendo bien, para corregir el rumbo de nuestro país”, mencionó el secretario estatal del PAN.

Para las personas que estén interesadas en afiliarse al PAN, se brindarán Talleres de Introducción al Partido en todo el país a partir del próximo 21 de agosto, quienes deseen participar deberán inscribirse previamente en la página del Registro Nacional de Miembros http://mm.mx, al menos 20 días antes del curso.

Se impartirán en total 179 talleres de introducción incluyendo 20 talleres para jóvenes para Guanajuato, esperando recibir a 7 mil 160 nuevos militantes; actualmente en Guanajuato se cuenta con 14 mil 291 militantes, por lo que podría incrementar hasta 50 por ciento más.

En todo México existen 194 capacitadores SCAN, quienes son preparados debidamente para impartir los talleres de introducción, con experiencia mínima de dos años en evaluación teórica y práctica ante sinodales, algunos han sido certificados como capacitadores ante CONOCER.

AMLO debe de exigir resultados en su gabinete y no a Guanajuato

Durante una rueda de prensa virtual y presencial, el secretario del PAN en Guanajuato solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que dejara de ocuparse del trabajo de las instituciones de seguridad en el estado y que mejor se preocupara por despedir a sus integrantes del gabinete.

“Si de renuncias se trata, ya debería de haber empezado por su casa, ya debería de haber empezado por la propia Fiscalía General de la República, la secretaría de Seguridad que comentó que habían incrementado los delitos federales 4.9 y ¿ahí no pasa nada?, nosotros sí pedimos la renuncia de ellos y que pasen otras personas del gabinete a renunciar, que no han cumplido con su deber, cómo estamos en el tema de la pandemia”, señaló.

Expresó que sin defender a nadie en específico, es importante que deje de estar actuando en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que está conformada por personas capaces y comprometidas por luchar por el bienestar en el estado, por lo que no debe de juzgar su trabajo, al contrario debería de apoyar en materia de seguridad.