Es mago, Santa Claus y la parca

León, Gto. - En Zona Centro hay un sin fin de personas que son notables, ya sea porque tocan algún instrumento, cantan, bailan o simplemente porque día a día están en el mismo lugar mostrando el futuro a las personas a cambio de monedas.





Esa es la vida de José de Jesús Gómez quien lleva 14 años regalando misterio a los visitantes. Tiene tres vestuarios, el del mago que es el icónico, el de la parca para los meses de octubre y noviembre y el de Santa Claus que va de diciembre a enero.

Todos los días llega en su silla de ruedas, pero siempre caracterizado de estos personajes, con una caja de zapatos en sus piernas a las personas que se acercan a dejar una moneda les regala una paletita la cual tiene un mensaje especial.

Sus mensajes inician “Soy el mago del amor y por eso te digo que (coloca frases)”, luego da las gracias por la moneda.

Este personaje ha sido un misterio como sus atuendos a pesar de que todos los leoneses lo ubican ya que no es muy común verlo conversando con la gente, es un personaje enigmático, pero al mismo tiempo muy popular.

SU HISTORIA DE VIDA

El Sol de León, platicó con don Jesús para conocer un poco de su vida, dijo que desde niño empezó a vender chicles en el primer cuadro de la ciudad para poder comer. Es vecino de la colonia Presidentes y su época favorita es Navidad y Año Nuevo, cuando los niños se le acercan a pedir juguetes porque creen que es Santa Claus.

“Me da gusto porque tengo años vistiéndome de Santa Claus, antes trabajaba con los fotógrafos que se colocan aquí pero un día tuve un accidente en los baños del estacionamiento, me tropecé y de ahí anduve en silla de rueda pero antes me subía una caja”, comentó.

Agregó, “La mejor época es está, es mi tradición de cada año vestirme se viste de Santa Claus, los niños se me acercan y me piden juguetes, bicicletas, celulares, de todo me piden”.

Platicó que el secreto de trabajar como mago, Santa Claus y parca se lo dio un amigo quien le dejó el traje y su lugar por rencillas con personal de Mercados