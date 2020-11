Es fundamental el uso de cubrebocas de tela: epidemiólogo

Irapuato, Gto (OEM – Informex).-El epidemiólogo Rafael Sánchez Leyva, aseguró que mientras existan personas vulnerables al coronavirus seguirán registrándose casos y agregó que la forma más práctica para evitar su propagación es generar una barrera física que proteja las vías respiratorias y es por ello que en esta oleada de contagios la ciudadanía haga uso del cubrebocas de tela.

El especialista destacó que mientras no exista un factor fundamental para controlar la pandemia de Covid–19 como es la vacuna, la ola de contagios seguirá extendiéndose por más tiempo y dijo que actualmente se estima que alrededor de 3 millones ya contrajeron el virus cuando en México hay más de 122 millones de habitantes por lo que es evidente que los casos positivos continuarán presentes.

“No se puede controlar una epidemia, mientras hasta personas susceptibles va a seguir habiendo casos y ahorita se estima que nos hemos infectado alrededor de 3 millones de mexicanos y somos 122 millones, la verdad es evidente que los casos no se van a detener mientras no haya vacuna”.

Dijo que la desesperación que muestra la población por regresar a la normalidad debe controlarse, ya que está siendo el principal factor para que el número de contagios vaya en aumento y aseguró que mientras no concluyan las investigaciones y se valide la vacuna contra el virus no se podrá regresar al estilo de vida anterior donde no había sana distancia entre la población.

Manifestó que debido a que los diversos tipos de coronavirus se adaptan bien en las células que cuentan con mucho oxigeno es que el aparato respiratorio es el más afectado cuando una persona contrae el virus y por ello dijo que debe hacer uso de cubrebocas de tela y abonar a que se detenga la transmisión del virus.

Expresó que esperan que entre marzo y abril del 2021 se aplique la vacuna contra el Covid–19 en Guanajuato, ya que consideró que el Gobierno del Estado ha realizado lo necesario para tener la vacuna en cuanto sean validadas las que están siendo investigadas a nivel mundial.