Equipan a Policía de León con más de 550 armas cortas y largas

León, Gto. La mañana de este martes los cuerpos de Seguridad Pública de León recibieron 500 armas cortas de nueve milímetros y 50 armas largas, que se compraron con recursos municipales de más de nueve millones de pesos.

De acuerdo al titular de la seguridad en la ciudad, Jorge Guillén Rico, están iniciando un proceso para solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) armas largas que también se necesitan para tener una corporación equipada.

Referente a los camiones tácticos, el secretario de Seguridad añadió que también están contemplando equipar los camiones tácticos para sus operaciones.

“Estamos iniciando un proceso para unas armas largas (...) Es un tema que vamos a analizar para los camiones tácticos que tenemos aquí, es donde vamos a estar analizando el tipo armamento que se pudiera adquirir para que estén debidamente equipados completamente estos camiones blindados.”

Por su parte, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, comentó que una de las prioridades durante su administración es la seguridad y no escatimará recursos para hacer de la corporación municipal, la mejor policía del país.

“Nuestra principal tarea es buscar la paz en León, no dejaremos de trabajar en los dos sentidos, en la prevención y en la operatividad. A seguir trabajando para lograr un León Fuerte, un León Grande, pero yo no lo puedo lograr si no es como una ciudadanía grande que lo pueda lograr de la mano de nosotros”, aseguró.

Enfatizó que las armas que se entregaron son indispensables para que los policías tengan herramientas útiles para garantizar la protección de la ciudadanía y pidió apoyo a las y los leoneses a sumar fuerzas y trabajar juntos para hacer de León una ciudad segura y en paz.

Detalló que el equipamiento son herramientas indispensables para el trabajo de vigilancia y reacción ante cualquier conducta delictiva o de intervención en la que se vea en riesgo la integridad y vida tanto de los oficiales como de la ciudadanía en general.