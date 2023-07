Entregan apoyos a las familias sanmiguelenses

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- A través Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y ante una multitud de beneficiarios llenos de alegría, Mauricio Trejo hizo la entrega de: apoyos alimentarios familiares, estímulos económicos a estudiantes de educación básica, lentes oftálmicos y estufas ecológicas, para seguir atendiendo las necesidades prioritarias de las familias sanmiguelenses.

➡️Suscríbete a nuestra edición digital

Acompañado de sus hijas el presidente municipal Mauricio Tejo les dijo a todos los asistentes: “Vénganse a DIF, en todo lo que podamos ayudar cuentan con todos nosotros, no se diga en Atención Ciudadana y no se diga ahí en Presidencia Municipal, donde yo estoy al pendiente, y ahorita prácticamente ando ya fuera en las comunidades, pero voy a aprovechar este verano para trabajar al triple, para poder ver a las mamás, para poder ver a los jóvenes, a las jovencitas y también decirles qué necesitan, qué necesitan aparte de lo que estamos haciendo y generar apoyos de lo que necesitan ustedes aparte de la obra pública, apoyos personalísimos, eso es lo que vamos a estar haciendo todo el verano, ok, para que estén muy atentos y atentas cuando pase a su colonia o a sus comunidades”.

Te puede interesar: Trabaja administración sanmiguelense en conservación del medio ambiente

De igual manera, el edil sanmiguelense aprovechó la ocasión para anunciar la entrega de más apoyos a través del programa municipal “Soy Tu Amigo”, entre los cuales incluyen: calentadores solares, tinacos, así como más apoyos alimentarios familiares y estufas ecológicas, conocidas como “fogones”.





Brisa Calderón presidenta del DIF Municipal estuvo presente en la entrega de los apoyos. | Foto: Cortesía | Gobierno de San Miguel





Resaltando la labor del DIF San Miguel de Allende que encabeza Brisa Calderón, el presidente municipal recalcó que esta institución está al servicio de las familias más vulnerables y ha hecho un trabajo muy cercano a las personas, y todos deben saber los resultados extraordinarios que se reflejan en la calidad de vida de los beneficiarios en todo el municipio.

La señora Emma Cruz, vecina de la comunidad Clavellinas, comentó, “Nunca he visto un presidente como él, es un presidente muy abierto, se da a querer con la gente y se ve que tiene interés de apoyarnos, tanto en las comunidades como en San Miguel en general y estoy muy orgullosa de él, nos ha apoyado y nos ha ayudado en este transcurso que va de presidente como en el otro que pasó (de 2012 a 2015).