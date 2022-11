Entrega municipio 120 apoyos a Cuidadores Primarios

León, Gto.- Esta mañana, la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos hizo entrega de 120 apoyos a Cuidadores Primarios, es decir, familiares o amigos que se encargan de personas con alguna capacidad específica.

En su discurso, la alcaldesa dijo que para este año la meta es lograr 350 apoyos por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF León).





Para el ejercicio 2023, el recurso es de 2 millones 100 mil pesos para 350 cuidadores. La meta de la administración es apoyar a 1 mil 050 cuidadores en total.

La alcaldesa reconoció la entrega de las personas cuidadoras que muchas de las veces entregan su vida para cuidar la de los demás como sus seres queridos, hijos, padres o abuelos y señaló que desde el municipio se busca brindarles este apoyo y más atenciones .

“Hoy queremos que sepan que cuentan con todos nosotros, porque no están solos, no somos ajenos a su dolor… No dejen de cuidarse ustedes, para ser cuidadoras y cuidar a la gente que quieren lo primero que tienen que hacer es estar ustedes bien, les reconocemos su trabajo, pero va a ser mejor si ustedes se cuidan”, mencionó.

En mayo de este año, arrancó la fase de estímulos económicos en este programa y para agosto un total de 60 cuidadores recibieron su estímulo de 500 pesos mensuales (retroactivo a mayo), y hoy se sumaron otras 120 personas que serán beneficiadas con este apoyo también retroactivo a ese mes.

Para el programa se destinaron este año $1 millón 400 mil pesos, con lo que se pretende alcanzar la meta anual de 350 apoyos, es decir que en el último bimestre del año se beneficiarán a otros 170 ciudadanos.

Al respecto, el presidente del Sistema DIF León, Eduardo Ramírez, reconoció la entrega de las y los cuidadores que día a día entregan su tiempo para cuidar a alguien más.

“Este evento trata de reconocerles a todas las personas que tienen ese gran corazón y esa gran fortaleza de espíritu, para poder hacerse cargo de una persona que no puede valerse por sí misma”, resaltó.