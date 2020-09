Entrega gobernador certificados de Inaeba

El gobernador del Estado de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo encabezó la ceremonia virtual en la que el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA) entregó certificados a jóvenes y adultos que concluyeron la educación primaria o secundaria.

Esther Angélica Medina Rivero, directora general del INAEBA, explicó que los mil certificados ya están en los correos de los egresados para poder descargarlo.

El Gobernador del estado de Guanajuato, a través de la aplicación móvil “SoyInaeba” hizo posible la llegada del comprobante escolar a todos los graduados.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Covid-19 cobra la vida de otros 44 guanajuatenses

En su mensaje el Ejecutivo Estatal dijo que la educación sin duda es la llave que abre todas las puertas al desarrollo, con la educación se tiene un mejor presente, pero sobre todo un mejor futuro, la educación transforma vidas como dice el nombre del evento, por ello para mí es un gusto participar y ser testigo de esta ceremonia.

Agregó que “más orgullo me da saber que la App SoyInaeba, ha sido una aplicación exitosa y que a través de ella se pueden atender en línea a las 42 mil personas inscritas al Inaeba, con esta aplicación el estado de Guanajuato es el primero y el único a nivel nacional que ofrece un servicio en línea, capaz de certificar el nivel educativo de sus alumnos”.

En el Inaeba se han inscrito 5 mil 878 personas al programa Inaeba en tu casa, una modalidad implementada durante la contingencia del Covid-19

“Esta misma aplicación es la que hemos usado en este momento para la entrega de su certificado, eso nos demuestra que a través de la tecnología podemos seguir adelante y que el Covid-19 no nos va a frenar”, añadió el gobernador.

A las personas que acreditaron sus estudios, le dijo que esto es “un punto de llegada a todo el esfuerzo que se ha realizado de ustedes y su familia, es una meta que han cumplido y eso créanme que merece nuestro reconocimiento pero también nuestra felicitación, también es un punto de partida porque ahora hay que ir por más, si ya tienen la primaria vamos por la secundaria, si se graduó de secundaria ahora por la prepa y después por qué no por qué no por una carrera profesional, no se pongan límites, pueden llegar tan lejos como ustedes lo decidan, como ustedes lo quieran”.

“La educación nos dignifica, nos hace mejores seres humanos, nos ayuda a entender el mundo y nos vuelve agentes de cambio para nuestra sociedad”, mencionó.

Imagínense que son un equipo de construcción y que traen las mejores herramientas con este título y se están preparando para la vida. Guanajuato es un estado lleno de oportunidades, pero hay que estar preparado para aprovechar estas oportunidades,

Por su parte, Esther Angélica Medina Rivero externó que “poder acceder a un empleo a continuar estudiando o simplemente una satisfacción personal, sin duda ya es un beneficio, son personas que se han esforzado en trabajar, en levantar la mano para alcanzar la versión de sí mismos”.

Medina Rivero dijo que en Guanajuato todavía hay 195 mil personas analfabetas las cuales 59 por ciento son adultos mayores y de ellos el 63 por ciento tienen una discapacidad, en este aspecto señaló que se espera que al término de la presente administración se espera levantar la bandera blanca.