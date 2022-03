Entrega del nuevo Aeropuerto Internacional rompe veda electoral: PAN

León, Gto.- Alejandra Reynoso, senadora de la República, expresó que Andrés Manuel López Obrador no debió haber inaugurado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ya que no está su construcción al 100 por ciento y por la veda electoral de la revocación de mandato que se llevará a cabo el 10 de abril del año en curso.

“Me parece que lo que sucedió en la inauguración es un ejemplo claro de la violación a la veda electoral, donde no pueden inaugurarse obras o dar recursos de los programas, eso es la propaganda gubernamental que MORENA no acepta y que no cumple y que simplemente es cumplir los caprichos del presidente”, comentó.

Explicó que el Aeropuerto no cumplió con todas las características del proyecto original, ni tampoco está concluido al 100 por ciento, ya que no estuvo listo el funcionamiento de Brazos Telescópicos, se registraron fallas en los sanitarios ya que algunos no funcionaron completamente.

También se registraron fallas en la carga de energía eléctrica en el área última de espera, donde usuarios buscaban recargar la batería de su celular: se registraron locales comerciales incompletos ya que de manera oficial más de 15 empresas de diferentes giros comerciales estarán operando en el Aeropuerto Internacional, sin embargo la mayoría de los locales de comida no estaban acondicionados al 100 por ciento.

Las salas de espera exclusivas para usuarios que forman parte de un programa de lealtad o que pagan por tener una membresía, se les ofrece amenidades ejecutivas, servicio de bebidas y alimentos mientras esperan su vuelo, sin embargo las áreas fueron instalados en espacios pequeños.

De igual manera el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no contó con una entrada principal por lo menos en el primer día, ya que era confuso el saber llegar, mientras que la ruta a la entrada principal se marcaba cerca de la terminal de pasajeros, la cuál no existe aún.

Respecto a los proyectos de infraestructura para desarrollar 17 obras de conexión como el Tren Suburbano y la conexión del circuito mexiquense con el Entronque Tonanitla, ninguno se encuentra listo.

Otros errores que se identificaron en el nuevo aeropuerto la falta de vías de transporte púbico para conectar al aeropuerto de Santa Lucía con la Ciudad de México, el Gobierno Federal había anunciado que habilitó 14 puntos de conexión en los que camionetas llevaría a los visitantes, sin embargo el 21 de marzo no se observaron.