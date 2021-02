Enero, mes con más contagios y muertes por Covid-19

Enero se convirtió en el mes con más fallecimientos y contagios de Covid-19 ocurridos desde marzo de 2020, cuando la enfermedad llegó al estado; tan sólo en enero ocurrieron el 29.6% de las ocho mil 85 muertes que iban acumuladas desde abril del año pasado al 31 de enero y se dieron, además, más de 24 mil de los 108 mil contagios que se habían contabilizado en toda la entidad hasta el primer mes de 2021.

“La proyección es que si no disminuye la movilidad va a rebasar cualquier pronóstico”, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien señaló que el estado estaría viviendo una tercera ola de la pandemia, provocada ésta porque sigue habiendo muchas personas en la calle, realizando reuniones, fiestas, eventos e incluso actividades que no son propiamente esenciales.

De acuerdo con los reportes que a diario emite la Secretaría de Salud de Guanajuato, enero empezó con 84 mil 705 contagios acumulados hasta entonces y cinco mil 685 personas fallecidas a causa de la Covid-19.

Sin embargo, enero tuvo la particularidad de tener tres récord de más muertes contabilizadas en un solo día, como fue el 29 de enero, cuando fueron reportadas 184 guanajuatenses fallecidos a causa de las afectaciones que el virus SARS-CoV-2 hizo en su organismo; dos días antes, el 27 de enero, se había implantado un nuevo récord, en donde 143 guanajuatenses habían muerto por la Covid-19.

Pero no sólo eso: enero también es el mes con mayor cantidad de contagios acumulados, con 24 mil 232 y superó por mucho a diciembre, que había sido el mes con más casos positivos de coronavirus, con 20 mil 341 e incluso que julio, que también había sido un mes con muchos casos y llegó a contabilizar 13 mil 529; enero los superó con mucha facilidad y fue a causa de la movilidad, las reuniones y eventos que se dieron durante la última quincena de diciembre.

“En un mes se relajaron las medidas, se incrementó la movilidad, no nos creían lo que iba a pasar, no nos creían cuando dijimos que no hicieran reuniones de fin de año, que cuidáramos y que tratáramos de salvar la Navidad y el Año Nuevo y hay muchos que festejaron Navidad y Año Nuevo y hoy ya no están con nosotros”.

Inicia febrero con 32 defunciones

Si bien febrero ha iniciado con menos muertes y contagios confirmados por Covid-19, de todos modos siguen siendo personas afectadas y por ende el problema no debe minimizarse por parte de la ciudadanía.

La Secretaría de Salud de Guanajuato dio a conocer en su primer reporte de febrero que hubo 32 personas fallecidas, de las cuales ocho eran originarias de Celaya, siete de León, tres de Guanajuato capital, dos de Apaseo el Alto, dos de Apaseo el Grande, en tanto que en Acámbaro, Juventino Rosas, Irapuato, Romita, Salvatierra, San Francisco del Rincón, San Miguel de Allende y Yuriria se reportó una defunción en cada municipio y con ello el estado inicia el mes con ocho mil 117 muertes por Covid-19 acumuladas desde abril de 2020.

Además, la Secretaría de Salud reportó 424 nuevos contagios, de los cuales 62 fueron de Irapuato, 61 de León, 27 de Guanajuato, 26 de Celaya, 25 de Salamanca y 24 de Dolores Hidalgo, para hacer de éstos los municipios con más casos reportados durante el lunes; en cuestión de contagios, Guanajuato inició febrero con 109 mil 38 casos confirmados de Covid-19.