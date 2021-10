En los últimos 6 años el turismo en León creció a un alto nivel competitivo en México

León, Gto.- En los últimos 6 años de gobierno de Héctor López Santillana, León se consolidó como un destino turístico atractivo, competitivo y divertido, con los que se fomentan eventos de salud, inclusión y se promueve una mejor calidad de vida, así lo informó la directora de Hospitalidad y Turismo, Gloria Magaly Cano de la Fuente.

“León es visible como un destino turístico, antes era más fácil conceptualizar como un destino de negocios, ahora ya hay opciones para que puedan venir a vacacionar a León, el tema de los festivales, de los Congresos, de los crecimientos que ha habido en cuestión económica y cultural en León, han dado pie también a que muchos se vengan a vivir en León”, comentó durante la presentación de resultados ante los medios de comunicación.

Así como El Sol de León ya había informado con anterioridad, la directora de Hospitalidad y Turismo reiteró que la ciudad ocupa el quinto lugar a nivel nacional de los más importantes para la realización de eventos tanto nacionales como internacionales e incluso globales, dentro de la categoría de localidades sin playa.

“Se quedan 28 festivales más, 14 congresos más, recorridos turísticos que antes no teníamos, las guías en donde pueden consultar toda esa información y que nos permiten ahora sí que León compita turísticamente con otros destinos y no solamente con los orientados en negocios”, comentó.

Desde el 2015 a la fecha la Dirección de Hospitalidad y Turismo generó de forma anual 450 eventos tanto nacionales, internacionales y de manera global, lo que significa que en los últimos 6 años se han realizado mil 500 eventos de alta productividad para la ciudad, dejando una derrama económica de más de 120 mil 245 millones de pesos.

Durante el 2015 León registró la vista de un millón 402 mil 870 visitantes con una estadía promedio de 1.23 días con una derrama económica de 20 mil 960 millones de pesos, durante al 2019 a la ciudad llegaron mil 714 millones 164 personas con una estadía promedio de 1.32 días y una derrama económica de 21 mil 247 millones de pesos.

Debido a la pandemia por el Covid-19 en 2020 se tuvo la llegada de 496 mil 754 personas, con una derrama económica de 8 mil 572 millones de pesos y una estadía promedio de 1.2 días, previo a la contingencia los número para el sector turismo en incremento permitieron que más actividades se pudieran realizar, fomentó la llegada de más restaurantes, hoteles y el aumento en los servicios turísticos.

“En el tema de comunicación del destino se desarrollaron 15 campañas de promoción a lo largo de estos 6 años, 7 módulos de información turística uno de los proyectos que parece estar pasado de moda, porque ahorita todo el tema es digital, pero vamos a poner los módulos incluyentes, con responsabilidad social, informando de las rutas y soluciones para el visitantes”. dijo.

Cano de la Fuente expresó que la ciudad cuenta actualmente con 40 recorridos en diferentes partes importantes del país, es la localidad de proveeduría de servicios más importante en el estado, ya que otros municipios como San Miguel de Allende recurren a los servicios de León, se han reforzado actividades turísticas de compras, de negocios, de entretenimiento, de historia, de romance, solo falta impulsar más el turismo rural.

Cabe destacar que para el próximo trienio, la Dirección de Turismo dejó pendientes 100 proyectos listos para dar seguimiento, sobre todo en materia de infraestructura, por ejemplo la rutas incluyentes en la zona de los Barrios, las mejoras en la iluminación de la Catedral Metropolitana de León, entre otros.

Gloria Magaly Cano de la Fuente comentó que cuando tomó el cargo al frente de la Dirección de Hospitalidad y Turismo hubo mejoras que se dieron de manera inmediata, tal como la capacitación de los prestadores del servicio en el sector, pues más de 31 mil personas participaron en programas de preparación.

De las personas que han participado en los talleres de profesionalización en el sector turístico, 180 personas fueron certificadas en los diversos segmentos de la industria turística, mientras que 116 empresas también recibieron su reconocimiento.

Se implementaron rutas sustentables, con más áreas peatonales o bien ciclovías interconectadas, todo con la intención de que los turistas conocieran puntos importantes en la ciudad caminando, también se estableció la ruta incluyente, con hasta 5 espacios estratégicos de riqueza cultural, histórica y de compras en la entidad.

Pese a que la directora de Hospitalidad y Turismo ya confirmó que no será parte del equipo de Alejandra Gutiérrez Campos en la próxima administración, debido a que no ha tenido contacto con ella y que la alcaldesa electa ya tiene listo su gabinete, Cano de la Fuente dejó algunos retos importantes para la siguiente administración.

La culminación de las etapas turísticas inconclusas turísticas inconclusas de Ruta del Peatón, con la regeneración de barrios históricos, segundo diseñar la estrategia de profesionalización con base en el radar de tendencias turísticas 2030 y en la generación de indicadores de resultados, en tercer lugar está el actualizar el inventario turístico y automatizar el sistema de inteligencia e información estratégica.

El cuarto reto tiene que ver con consolidar los segmentos de la industria de reuniones, cultural y de compras. Fortalecer los segmentos de turismo deportivo y gastronómico, incursionar en los segmentos de salud y de turismo rural.

El quinto reto será implementar un programa de sustentabilidad en festivales y eventos, en coordinación con la Oficina de Convenciones y Visitantes, el sexto será Consolidar la agenda de eventos que cuenten con 3 a 6 ediciones en desarrollo, el séptimo consiste en la reingeniería de la Oficina de convenciones.

La octava encomienda será de establecer la señalética turística acorde a estándares internacionales, fortalecer y ampliar red de alianzas estratégicas, especialmente en el ámbito internacional y por último se queda pendiente una estrategia de acompañamiento en la reactivación total de la industria turística.

Para el sector todavía quedan más de 29 eventos por realizarse, entre ellos el Festival Internacional Cervantino y el Festival Internacional del Globo por ejemplo y se esperan 33 mil asistentes con una derrama económica de 50 millones de pesos, por lo que la proyección es que la industria turística cierre a un 40 por ciento en 2021.