Vecinos de la colonia Los Castillos se adaptarán a la falta de agua por estiaje

León Gto.- Tras el anuncio por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), de la estrategia de suministro para estiaje del vital líquido y evitar que la presa del Palote se seque, los vecinos se prevén reutilizando el agua y llenando cubetas para limpiar la casa o bañarse.

Son 97 colonias de la zona norte del municipio a quienes se les va a terciar el agua, estas divididas en cuatro secciones las cuales son Gran Jardín, Valle del Campestre, Echeveste y Los Castillos, esta última siendo la más afectada.

Karina Rodríguez, vecina de la zona de los Castillos aseguró que ya se previno para esta falta de agua, incluso reforzó las medidas de reuso para la limpieza y el descargue del baño, así como para limpiar el patio, aunque señaló que hace falta más información de los días en que este servicio faltará, ya que muchos de sus vecinos desconocían los días en que se brindará el servicio.

“Tenemos ya el agua racionada cada tercer día, hay un día con presión y al día siguiente no sale nada ni un poco y la verdad si es incómodo porque uno no puede hacer gran cosa porque se acaba la del tinaco y ya no tenemos la posibilidad de llenar tambos, tenemos que tener días específicos para lavar, para limpiar, yo tengo nueve perritos entonces tengo que andar con mi bolsita levantando las heces de todos mis animalitos por lo mismo de que si no lavo en el momento, me tengo que esperar hasta que reactive el servicio”, dijo Karina Rodríguez.

Mediante un recorrido en la zona, pudimos constatar que aún hay habitantes que continúan tirando agua a la calle o lavando sus vehículos con agua potable, a pesar que algunos vecinos aseguraron que este corte de agua lo tiene constantemente y no es algo nuevo.

“Ahorita tenemos prevención estamos separando un poco el agua para los días que tengamos el corte, en cuanto a los días hay que adaptarse, malo para los que tengan que madrugar pero nosotros nos adaptados y tenemos un horario cómodo, también todo el tiempo estamos regando el jardín con el agua reciclada porque el agua siempre ha estado terciada, no es algo nuevo, lo que si es que dure menos este suministro, si antes lo teníamos por decir a media mañana o una mañana completa, ahora va a ser tal vez un par de horas”, aseguró Héctor Castro.

“El tandeo sí es necesario para cuidar el agua y estar conscientes de que tenemos muy poca y nos tenemos que adaptar, a mi se me hace bien los días que dejaron no nos afecta tanto porque uno llena uno o dos contenedores para prevenir los días que no vamos a tener”, comentó Mónica Gabriela, vecina de la zona.

Es de mencionar que este tandeo iniciará el próximo lunes 6 de marzo y terminará una vez que lleguen las lluvias y la presa del Palote recupere sus niveles de agua necesarios para abastecer a estas colonias de la zona norte.

Así mismo, Sapal hizo un llamado a la población a mantener limpios sus tinacos, cisternas o aljibes, así como a cuidar el agua, procurar su reúso y a usarla solamente en actividades esenciales.

Tan solo en la zona de los castillos son 56 colonias en las que el flujo de agua será terciado; colonias como Alameda De La Presa, Altavista, Amazonas, Arboledas De Los Castillos I y II, Arrayanes, Arrayanes 1ra Secc, Balcones de la Presa, Balcones de la Presa 2, Balcones de la Presa 3, Balcones de Tulipanes, Campo Palmyra, Castillos Viejos, El Cuarteño, El Parador, El Pochote, El Potrero, El Ranchito, Jardines de la Presa, La Ladera, La Noria, La Norteña, La Pradera, Las Tiritas I Y II, Las Tiritas III, Las Tiritas IV, Lomas de los Castillos, Los Colorines, Luz de la Presa, Luz del Parque, Parque del Castillo, Paseo de la Presa, Paso Río de los Castillos, Poblado de los Castillos, Popular Maya, Pro El Castillo Nte, Pro Granja Stover, Pro Nte La Noria, Pro Rústico Norteña, Provincia Castell.

Además de las colonias Quinta Los Castillos, Real del Castillo, Real del Castillo II Secc, Rinconada de la Presa, Rivera de los Castillos, San Isidro Azteca, San Isidro Labrador, San Nicolás del Palote Nte, Senderos, Torres Alfa, Torres del Parque, Valle de las Toronjas Nte, Valle de los Castillos, Villas de la Presa, Villas del Pedregal y Vistaero.