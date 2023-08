En León continúa en análisis la reducción de horario a cierre de bares y cantinas

León, Gto.- En el primer foro municipal para el análisis de la reducción de horario de cierre de bares y cantinas en León “Establecimientos, Comerciales y de Servicios”, empresarios y militares no llegaron a un acuerdo.

Asociaciones de Restaurantes, Hoteles y Moteles, el Colegio de Abogados, Asociación de Mujeres Empresarias, A.C., Capítulo León, reunidos en Plaza de Gallos, estuvieron en contra de la reducción de una hora, para cerrar a las dos de la mañana, ya que podría generar más problemas que beneficios debido al clandestinaje.

Lo anterior luego de que los representantes de cámaras, instituciones educativas y asociaciones del sector empresarial participaron en el Foro Municipal: "Operación de los establecimientos comerciales y de servicios" para emitir una respuesta al consejo de seguridad pública.

León es el municipio con mayor drogadicción

El General de Brigada DEM Enrique García Jaramillo, comandante de la 16/a. Zona Militar, explicó que, desde el punto de vista de la seguridad, Guanajuato es el estado con mayor índice de drogadicción en el país, principalmente en el municipio de León, cuenta con el mayor índice debido a que el alcohol es el puente que lleva al consumo de drogas.

“Nuestro país está siendo golpeado por la delincuencia organizada, no es un problema exclusivo de México sino a nivel internacional. La delincuencia organizada ha cambiado, ya no solo es el trasiego de las drogas, ahora están muy enfocados en el narcomenudeo induciendo a los jóvenes a las adicciones a las drogas”, comentó.

“Yo sé que esta medida de reducir el horario, finalmente no es garantía de éxito para bajar el índice de homicidios, robos, estoy de acuerdo que hay que poner orden,primero hay que regularizar bien todos los establecimientos que están irregulares, pero aquí es falta de una acción de la autoridad municipal que no está haciendo su trabajo puntualmente, la otra, la policía municipal de León no se da abasto cubrir todos los aspectos delictivos de la ciudad”, añadió.

Para concluir, destacó que el principal problema de los empresarios al momento de la contratación de personal es que el 20 por ciento que aplica para un empleo resulta positivo para las drogas.

Urge regularizar establecimientos clandestinos

Víctor Manuel Sánchez Quiroz, presidente del Colegio de Abogados de León, A.C., Eduardo Bujaidar, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles (AHML), La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), Universidad EPCA, Cecilia Ovalle Asociación de Mujeres Empresarias, A.C., Capítulo León destacaron que recortar el horario no solo afectará al sector de servicios, comercio y turismo sino que va a perjudicar a toda la industria de León y recalcó que la restricción de horarios generará desempleo. La reducción de horario daría pie a la clandestinidad y fiestas privadas por la falta de seguridad causando riñas así como ventas de bebidas de dudosa procedencia.

Asimismo, Mario Maciel García, de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, recordó que hace 30 años el reducir los horarios en bares y cantinas contrajo al clandestinaje.

“Nosotros participamos en los temas de seguridad, en el municipio tenemos 5 mil 357 establecimientos entre ellos centros nocturnos, discotecas y restaurantes bar que tienen un horario oficial para funcionar hasta las tres de la mañana, la problemática del municipio no tiene que ver con lo de otros municipios, nuestro índice de infracciones en establecimientos son mínimos en comparación de los más de 5 mil establecimientos, en este semestre de este 2023 se han aplicado 17 infracciones a restaurantes-bar, cuatro a discotecas y tres a una cantina o un bar por lo que da satisfacción a la operatividad”, expresó.

Corredor Madero, territorio sin ley

Helen Anaya Sanromán, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de León, refirió que al municipio le ha costado mantenerse como un lugar turístico y se verían afectados por lo que piden en lugar de reducir los horarios haya mano firme para regularizar los establecimientos sobre todo en el corredor Madero.

“Hay muchos bares o cantinas disfrazados de restaurantes y ahí hay que aplicar una ley más firme piso parejo en el sentido de que si quisieran estar abiertos a las tres o cuatro, cinco, seis de la mañana como restaurante no hay mucho que hacer en esos horarios”, dijo.

“Todos sabemos de problemática que cuenta en la calle madero, en restaurantes y bares y todo lo que hay ahí y parece que es un territorio sin ley donde no se puede hacer absolutamente nada y sucede todo tipo de situaciones, delitos de arma blanca, venta de alcohol a menores, problemas con drogas, con prostitución, privación de la libertad. Nosotros como cámaras también nos afectan pero esos negocios no están afiliados a la cámara porque no cumplen con los requisitos para estar y nosotros no nos afiliamos por afiliar”, indicó.

En cambio, Juan Luis Guzmán, de la Dirección General de Salud Municipal, aseguró que el consumo de alcohol es una actividad que le pega a la salud en cualquier tipo de situación, manifestó que en total una persona consume 7.2 litros de alcohol puro al año, esto según la Organización Mundial de la Salud, en México alrededor de 72.6 por ciento mayor de 12 años ha consumido alcohol y se da en lugares que el acceso se da facilitado por lo que pidió a las autoridades para promover una cultura de consumo responsable.

Para finalizar, la síndica Leticia Villegas dijo que después del foro en caso de que algún ciudadano quiera emitir su postura será bienvenido y posteriormente se citará a comisión para revisar los contenidos y se convocará a sesión de la comisión donde habrá un dictamen y se suba al Ayuntamiento a más tardar el 15 de septiembre.