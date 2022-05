En Guanajuato sí se generan empleos

“¿Dónde están los desempleados? Pregunten a las empresas de calzado y del sector automotriz ¿Dónde está la gente?”.

En 2021 la pandemia obligó a las empresas a cerrar sus puertas, el recorte de personal llegó como consecuencia. A mayo del 2022, en Guanajuato “ya se recuperaron los empleos perdidos y se generaron 21 mil más”, mencionó Ramón Alfaro, en exclusiva a Organización Editorial Mexicana en sus últimos días al frente de la Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral. A partir del 1 de junio, asume el cargo como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES).

“Hoy superan las vacantes el número de buscadores”, dijo el subsecretario, apuntando que hay 100 mil personas buscando empleo en Guanajuato.

Local Buscan posicionar a Guanajuato como un estado de emprendimiento e innovación

Actualmente, la tasa de desempleo en el estado es del 3%. Entre 2020 y 2021, en la etapa álgida del Covid-19, la tasa de desempleo alcanzó el 5.7%.

“En Guanajuato no vamos a llegar a tasas del 1%, 2%, eso no lo vamos a ver en Guanajuato. Primero por su crecimiento, al menos durante los próximos cuatro años no lo vamos a ver. Si vemos las oportunidades de empleo, siempre estamos en las tasas del 3%, hoy estamos en el 3% del desempleo. Cuando estemos en 4 o 5%, empecémonos a preocupar, pero en un 6 o 7%, quiere decir que efectivamente no hay empleo en Guanajuato, ya pasó en 2009”.

El reto para la Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral, según su aún titular, es entender cómo se generan las estrategias de vinculación. El subsecretario ejemplificó que anteriormente se buscaba trabajo a través del periódico o de una solicitud de empleo, “hoy ya no es esa la forma de buscar chamba”, apuntó.

Ahora los mecanismos de vinculación laboral responden a la confianza, dijo el subsecretario, “gente que tú conozcas, tráeme 3, la mayoría de las contrataciones están basadas en la confianza”.

Debido a los cambios para reclutar personal, ahora las empresas salen a entrevistar prospectos. Por ello, se continuarán realizando las ferias de vinculación, en las que mínimo se ofertan 2 mil vacantes por feria.

Además, hacer más competitivas a las empresas y que esto se vea reflejado en mejores empleos con mejores ingresos, es el objetivo de la Subsecretaria del Empleo y Formación, a cambio de personal más y mejor capacitado.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“No tengo oportunidad de donde emplearme, no existe en Guanajuato. Ahí están nuestras empresas del calzado esperándolos, ahí estamos nosotros para capacitarlos. No sabes el oficio, ‘no te preocupes, nosotros te preparamos’, y no solamente ‘no te preocupes, te damos un apoyo económico’, mientras te estás capacitando en lo que te contrata la empresa”.

Lo que el IMCO registró

De acuerdo al Índice de Competitividad Estatal, ICE 2021 (publicado en los primeros días de mayo), del Instituto Mexicano para Competitividad (IMCO), el subíndice de Mercado de Factores, responsable de medir la eficiencia del principal factor de la producción: el trabajo, colocó al estado en la posición 29 nacional. Un año antes, 2020, ocupó el sitio número 30.

De acuerdo a la capacitación de personal, el ICE posicionó al estado en el eslabón número seis de 32. Especificando que el 5% de su población económicamente activa ha recibido capacitación.