En León 9 de cada 10 empleos son generados por las MIPYMES

En León, las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) representan el 90% de las empresas en la ciudad, lo que significa que de cada 10 empleos 9 son generados por estas, compartió el titular de la Secretaría para la Reactivación Económica del municipio, Guillermo Romero Pacheco.

Dijo que en la ciudad la población económicamente activa está cerca de las 800 mil personas, lo que significa que entre 650 y 700 mil trabajan en una de ellas.

Compartió que actualmente se necesitan recuperar todavía sectores como la construcción, que sufrió mucho porque la inversión a nivel país se cayó aunque ya se recupera.

Ocupan personas de otros estados puestos en calzado

En el sector calzado los empleos que faltan en parte son que no se consiguen los perfiles “yo no dudo que gente que ha venido de otras partes de la república incluso del extranjero buscando trabajo termine ahí, es un fenómeno natural que sucede en cualquier economía del mundo”, explicó.

En los últimos cuatro años León tuvo la llegada de 200 mil personas de otros estados donde las situaciones eran más difíciles como Guerrero, Tlaxcala y Veracruz.





Con respecto a la declaración del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable (SDES) del estado, Mauricio Usabiaga Díaz respecto a que se debe utilizar la estrategia de escalamiento para la industria del calzado, a fin de ser más competitivos, mencionó que ya se hace.

“Escalar nuevos mercados significa vender calzado por ejemplo, si hablo estrictamente de calzado me voy a aquel que tenga un mayor valor agregado, con construcción Goodyear well, que lleve piel, que en promedio te dé 40 a 50 dólares de precio de venta contra ocho o nueve dólares, ese es el sector que más conviene y es donde están unidades 10, 15 ó 20 fábrica y donde estamos apoyando mucho en capacitación especializada, porque este calzado se valora mucho no sólo en Estados Unidos y Europa”, precisó.

El funcionario municipal comentó que si se habla de otros mercados en el sector cuero está el mercado automotriz, el de mueblería, tapicería, marroquinería, entre otros.