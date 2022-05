Buscan posicionar a Guanajuato como un estado de emprendimiento e innovación

León Gto.- Mediante la entrega de los galardones “Guanajuato, Premio Estatal al Mérito Laboral 2022”, autoridades estatales y municipales buscan incentivar a los trabajadores a usar la mentefactura en su vida cotidiana y laboral, para así posicionar al estado de emprendimiento e innovación, así lo dio a conocer el gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo durante el acto protocolario de dichos reconocimientos.

Foto: Édgar Camacho | El Sol de León

Durante este evento se realizó la entrega representativa de este galardón a 95 empresas y 21 sindicatos, mismas que en total sumaron mil 941 galardonados con este premio estatal al mérito laboral en su quinceava edición, la cual tuvo como sede las inmediaciones del Forum Cultural de Guanajuato.

"Queremos vivir en un mejor Guanajuato y tenemos la convicción que entre todos lo podemos formar y me queda bien claro que ustedes así piensan, porque si no estarían aquí no estarían aquí justamente reconocimiento este galardón, un galardón que se lo han ahora sí que ganado a base de trabajo, de seguir haciendo más de lo estrictamente necesario por su empresa por su sociedad y claro también por una satisfacción personal", mencionó Alejandra Gutiérrez durante su intervención.

Por su parte, la secretaria de gobierno del estado Libia Dennise García Muñoz Ledo, aseguró que el estado a lo largo de los años se ha ido transformando y actualizando en materia laboral, donde los cambios que la sociedad ha generado benefician en materia económica y laboral.

Destacando que este reconocimiento es de suma importancia para la vida productiva y laboral del estado de Guanajuato, ya que es el fruto de un gran esfuerzo en conjunto entre la sociedad y gobierno del estado.

“Quiero destacar que para esta edición tuvimos una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras galardonados, tanto en la categoría empresas como en asociaciones sindicales, dejando constancia que el sector productivo guanajuatense adopta prácticas innovadoras, prácticas laborales que nos permiten favorecer la competitividad, el crecimiento laboral y profesional”, mencionó.

El objetivo del galardón es promover la cultura del reconocimiento al talento humano en las empresas, ya que este tiene diversas formas de aplicación en diferentes categorías como lo son: seguridad y salud, innovación, productividad y calidad, educación, transparencia y rendición de cuentas.

“La principal virtud de Guanajuato sin duda es el trabajo de su gente, por eso la secretaria de gobierno y la subsecretaría de trabajo y previsión social, tenemos el compromiso de ir generando este tipo de programas, este tipo de eventos que atiendan a las personas, teniendo como principal objetivo el trabajo digno, promoviendo en cada momento la equidad y la igualdad laboral", comentó la secretaria de gobierno.

El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo agradeció a las y los trabajadoras, así como a los empresarios, las asociaciones sindicales e instituciones educativas, ya que ellos representan el emprendimiento y la innovación.

Foto: Édgar Camacho | El Sol de León

Hemos aprendido a poner a Guanajuato primero y a buscar el bien común yo y Guanajuato avanza con pasó firme y con rumbo en la reactivación económica, después de esta pandemia que fue durísima no solo en la salud de la salud, no solo en las vidas que se perdieron también en la economía, fue duro pero si se reactivado”, mencionó durante su discurso en el evento protocolario.

“Son ustedes sin duda un motor un motor que impulsa el desarrollo de nuestro estado de la competitividad y son un motor también de la productividad”, añadió.

Además, mencionó que la principal intención del gobierno es transformar la manufactura a la mentefactura, para así generar mayores empleos mejor pagados; transformar los empleos y dejar el esfuerzo físico atrás y reemplazarlo por esfuerzo mental.

Foto: Édgar Camacho | El Sol de León

Esto en el marco de la entrega del galardón Guanajuato, premio estatal al mérito laboral 2022, donde estuvieron presentes: Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal de León; Libia Dennise García Muñoz Ledo, secretaria de gobierno del estado; Magda María Rosa Medina, presidenta del supremo tribunal de justicia y del consejo del poder judicial del estado; John Writh, presidente del consejo nacional de la industria maquiladora y manufacturera de exportación Index Guanajuato; Clariseli Contreras Saldívar, representante de las y los galardonados; Silvia Moreno Moreno, asesora y catedrática de la EPCA, en representación de los evaluadores; Edmunio Manuel Garcia Santos, secretario general de la confederación de agrupaciones sindicales mexicanas (CONASIM).

Jorge Espinoza López, secretario general de la federación auténtica de Trabajadores del estado de Guanajuato - confederación auténtica de trabajadores (FATEG-CAT); Alejandro Rangel Segovia, secretario general del sindicato de trabajadores de la industria metal mecánica automotriz similares y conexos de la república mexicana (SITIMM); Héctor Hugo Varela Flores, secretario general de la confederación de trabajadores del estado (CTM); Ramón Alfaro Gómez, subsecretario de formación laboral y secretario de desarrollo económico sustentable entrante y Marco A. Rodríguez Vázquez, subsecretario del trabajo y previsión social de la secretaría de gobierno del estado, mismos que formaron parte del presidium que otorgó los reconocimientos.