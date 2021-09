En estos lugares darán descuento al presentar certificado de vacunación Covid-19

León, Gto.- Desde hace dos semanas, el empresariado del sector turismo integrado por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) de León, Guanajuato capital, Irapuato, San Miguel de Allende, Salamanca y Celaya, la Industria de Reservaciones y Servicios de Alimentos (IRYSA), la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León, y la Red Estatal de Bares y Cantinas, impulsan la campaña de prevención a contagios por Covid-19, para impulsar que la gente se vacune.

Helen Anaya San Román, presidenta de CANIRAC León, dijo que de la campaña de vacunación de los 205 restaurantes en León, hasta el momento han confirmado 50, pero la meta es llegar a los 500 en el estado.

Dijo que de Guanajuato se sumaron 50, San Miguel de Allende 70, Celaya de 80 a 100, Irapuato 25 y Salamanca 25. Cada uno ofrecerá dependiendo de cada negocio un descuento, una cortesía, una entrada gratis, descuento en efectivo a partir de cierto monto de consumo.

Se solicitó a las autoridades que se pueda organizar una vacunación para las personas que trabajan en el sector, pues muchos de ellos no cuentan con vehículo y se trasladan en transporte urbano.

Les preocupa que la gente no se está vacunando, algunos porque no lo consideran importante y otros porque son de grupos más jóvenes y aún no llegan los biológicos.

Juan Pablo Rocha Moreno, presidente de la la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León, dijo que habrá promociones y esta campaña es parte de la responsabilidad social, a fin de que los contagios no se incrementen y no se pierdan más fuentes de empleo.

Por su parte, Javier Quiroga López, presidente de la Red Estatal de Bares y Cantinas, exhortó a todas las personas a vacunarse para obtener beneficios como descuentos, bebidas y coctelería.

Explicó que ante una tercera ola, en otros estados se ha retrocedido en el semáforo epidemiológico y eso es lo que no quieren, cerrar nuevamente, sino prevenir.

Por tal motivo impulsan a sus clientes para que se apliquen las vacunas pendientes, aunque esto represente un sacrificio a su economía, porque de otra forma podría representar un nuevo cierre y el riesgo de la vida de las personas.

Christian Torres Gutiérrez, presidente de la Industria de Reservaciones y Servicios de Alimentos (IRYSA) compartió que están fomentando el certificado de Guanajuato Sano y en su caso les preocupan los jóvenes que aún no han sido vacunados.

Por su parte, Salvador Jaime, en representación de CANIRAC Guanajuato capital, comentó que uno de los sectores más afectados es el turismo, por lo que esto es para prevenir y la gran mayoría de los colaboradores están vacunados.

Miguel Hernández, presidente de CANIRAC Irapuato, dijo que mantienen la dinámica de mesa segura, y para sumarse a la campaña harán descuentos y promociones. Hicieron una campaña interna para que sus colaboradores estén vacunados.