Sostiene calidad en alimentos y servicio la industria restaurantera de Guanajuato

León, Guanajuato.- La industria restaurantera fue uno de los sectores productivos más golpeados por la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19, con cierre de empresas establecidas en los municipios de Irapuato, Celaya, Salamanca, Guanajuato, San Miguel de Allende y León, y a nivel nacional se fueron a la quiebra 90 mil restaurantes, pérdida de 2 millones de empleos directos, más 3.5 millones de manera indirecta, mencionó la presidenta de Canirac delegación León, Helen Anaya Sanromán.

Entrevistada en exclusiva por El Sol de León, la dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Delegación León, comentó que no obstante que aún las condiciones son difíciles, este sector se encuentra en proceso de recuperación económica.

Respecto a la calidad de los servicios que se ofrecen el corredor industrial del estado de Guanajuato, Helen Anaya Sanromán aseguró que éstos tienen un nivel de excelente, al igual que los alimentos, “, ya que como industria nos hemos enfocado en profesionalizarnos y certificarnos en calidad para trabajar con los más altos estándares de calidad y, competir con los restaurantes Premium que han escogido nuestras ciudades ampliando la oferta gastronómica existente”.

SIN APOYO OFICIAL

La presidenta de Canirac León dio a conocer hasta el momento carecen de apoyo por parte del sector público de manera significativa que les permita superar la crisis económica de manera eficiente: No, actualmente no contamos con un apoyo que nos permita mantener un desarrollo sostenido de la industria, las inversiones han sido con recursos privados y de instituciones bancarias.

“Por parte de gobierno federal no hemos tenido apoyo alguno para la industria y los que mejor se acomodan son los programas generados por gobiernos estatales y municipales, ya que son más accesibles para su otorgamiento y cuenta con una tasa de interés más baja que la comercial”, enfatizó la entrevistada.

Aclaró que gobierno del estado de Guanajuato es quien ha mostrado buena disposición hacia la iniciativa privada, ya que estableció programas especial para tal propósito: “Los apoyos que creó el gobierno del estado a través de la Plataforma Fondos Guanajuato, en el que la tasa de interés es un dígito y se contó con meses de gracia para comenzar a pagarlos”.

PAGO DE IMPUESTOS

Al cuestionarla sobre la política fiscal, la líder de los empresarios restauranteros dijo que esta industria es de las más reguladas; pagan impuestos federales, estatales y municipales, tales como ISR, Iva, impuesto sobre nómina, impuestos cedular, impuesto a bebidas alcohólicas, IMSS, Infonavit, Predial, entre otros, los cuales se atienden gracias a una planeación financiera, que permite a la industria asegurar un flujo de efectivo constante para cumplir con estos compromisos.

COMPETENCIA DESLEAL

Luego de reiterar que el sector restaurantero no cuenta con ningún estímulo o programa de apoyo o rescate por parte del gobierno Federal, apuntó que “la Canirac solita trabaja por su fortalecimiento” y destacó que también afronta competencia desleal.

“Somos los que más sufrimos las consecuencias ya que competimos diariamente con el comercio informal, los cuales al no estar regulados, se les exime de pagar los impuestos y, por lo tanto, ofertan sus productos a un costo muy por debajo de la media, lo que afecta seriamente a los establecimientos formalmente establecidos y que operan dentro de un marco legal”, lamentó Helen Anaya Sanromán.

Además, extendió una invitación a los agremiados en Canirac, “para que sigamos luchando día con día a seguir manteniendo de pie nuestra industria y solo con el apoyo de todos lo lograremos, agradezco mucho su apoyo, compromiso y participación para seguir fortaleciendo e impulsando al sector restaurantero porque como Cámara Contamos más”.

UNA CRISIS NACIONAL

Con la agudización de la pandemia de la covid-19, la industria restaurantera y de servicios agravó su situación económica.

Sobre el tema, en referencia al año pasado, el presidente de la Cadena de Restaurantes de México de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentado (Canirac), Germán González, explicó que en México existen 500 mil unidades económicas en este sector, de las cuales 15% estuvo a punto cerrar y algunos lo hicieron a causa de la pandemia, y el 50% estuvo al borde de la quiebra, mientras estuvieron en busca de apoyos financieros.

El sector restaurantero está compuesto por 97% de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), donde la mayoría son puestos de comida informales, y el restante 3% se integra por los restaurantes formales medianos y grandes.

Un promedio de 20 mil restaurantes grandes, fue donde se resistió la amenaza de quiebras, lo que afectó directamente a dos millones 187 mil empleos que genera, por lo que, en ese momento, el presidente de la Cámara comentó: “Es una situación tristísima”.

En la descripción de la crisis restaurantera, muchos establecimientos vieron caer sus ventas en rangos de 70 a 75%, no obstante, para la semana del 23 al 30 de abril, la mayoría cerró; sobre todo aquellos que no contaban con servicio a domicilio, porque no tenían cómo entregarlo o no estuvieron en plataformas digitales.

Ahora, muchos restaurantes han adaptado sus servicios, por ejemplo, reduciendo el menú para entregar a domicilio.

RENTABILIDAD

Investigaciones recientes muestran que, con un espacio de 10 pies de diámetro entre las mesas, es posible que los restaurantes solo puedan generar el 19% de los ingresos que tenían antes de covid-19.

ESCENARIO

En el Informe “Restaurarte ante la Covid-19 Riesgos e implicaciones potenciales para la industria de restaurantes”, realizado por Deloitte, desde el año pasado que explora a detalle el escenario post pandemia.

Según las proyecciones, México será el más afectado en Latinoamérica con el impacto económico de la crisis sanitaria, pues de la estimación de crecimiento del PIB que se tenía en enero, de +1%, se descendió hasta -6.5% en mayo. Así seguiría de haber una rápida contención, sin embargo, dos escenarios más son posibles: en el caso de haber una economía de “año perdido”, estaríamos hablando de hasta el -8.5%, y en peor de los casos, de pasar a lo que se cataloga como “economía de guerra”, podríamos estar hablando de un retroceso de expectativas de hasta -10.3% del PIB.

En todos los escenarios, impacta primero la recesión global, claro, pero también la inflación general y la propia, de acuerdo al informe de Deloitte.

Un largo efecto dominó se ha comenzado a desplegar ya en todos los ámbitos de la vida económica. Los informes de movilidad mostraron entre marzo y abril, que la mayor diminución del tránsito de personas, y con ello, en el consumo, además de las estaciones de transporte público, se notó en los espacios recreativos, entre los que se cuentan restaurantes, cafeterías y bares, entre otros, con una disminución cercana al 60%.

De modo que, específicamente para la industria restaurantera, las implicaciones fueron muy altas. El estudio indica que se trata de una caída en la demanda “sin precedentes”, debido en parte, a la caída de la confianza del consumidor y en parte a las medidas de distanciamiento y restricciones para asistir a los negocios de este giro implementadas por las autoridades.

Y puesto que a la caída de la demanda se suman los nuevos costos por atención a la contingencia, postula como claves de la reactivación y la recuperación, estos 3 componentes:

• Los apoyos financieros y fiscales

• La inversión en promoción

• La inversión en plataformas digitales de entrega a domicilio

Así lo estableció el documento emitido por Deloitte.

Nota: Deloitte Touche Tohmatsu Limited (llamada de forma abreviada Deloitte) es la firma privada número uno de servicios profesionales del mundo, por volumen de facturación, es una de las llamadas Cuatro Grandes Auditoras (Big Four en inglés), junto a PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young y KPMG.

Los servicios que ofrece a nivel global giran en torno a cinco áreas funcionales: consultoría, impuestos, asesoría jurídica, asesoría financiera y auditoría. Estos servicios pueden variar en cada firma miembro de Deloitte.