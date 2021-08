Empresas abonan 120 mdp a Fondos Guanajuato

León, Gto.- Más de 120 millones de pesos se han abonado al programa de Fondos Guanajuato, de los mil 960 millones de pesos que se prestaron a 7 mil empresas, de las cuales 42 han solicitado reajuste en el abono de sus créditos , sobre todo del sector de servicios y turismo, informó Juan Antonio Acosta Cano, director de la dependencia.

“Traemos un poquito más del 75 por ciento de los acreditados que nos están pagando, entonces este pues es un buen número para ser el primer mes de cobro; alrededor de 120 millones de pesos son los que llevamos cobrados, porque traemos una parte de empresas que nos estuvieron pagando durante el segundo periodo de prórroga, es decir que no la tomaron y los que empezaron a pagar en julio”, comentó.

Desde antes del mes de julio ya se habían recibido 65 millones de pesos y a partir del mes de julio fue que se recibieron 70 millones de pesos; los casos de los acreditados que solicitan la reestructuración del financiamiento, son atendidos de manera particular de acuerdo a las condiciones de cada empresa que solicitó un Fondo Emergente y una vez analizada su situación se llega a un acuerdo.

Cuando nació el programa emergente de créditos al inicio de la pandemia por el Covid-19, en una primera etapa se invirtió un monto de mil 047 millones 269 mil 434 pesos con 43 centavos, mismo que se distribuyeron en 6 mil 481 créditos, que permitieron salvar 55 mil 912 empleos.

En una segunda etapa el monto fue de 916 millones 121 mil 927 pesos con 05 centavos, con el que se dieron 542 créditos y rescataron 41 mil 911 empleos formales, de todos los sectores, sobre todo del sector de turismo y también calzado.

“Hemos tenido básicamente 3 tipos de reacciones, la mayoría que ha dicho pues mejor pago y decimos ah muy bien, bienvenido tu pago, porque cuando ven que ahora la condición ya no es un crédito gratuito, sin costo e incluso con costo negativo, pues ya dicen voy a pagar y eso era lo que procedía”, comentó Acosta Cano.

La reestructuración de pago para las empresas que no han podido abonar, perdieron los beneficios que se tenían al momento de obtenerlo, generando intereses y cargos negativos, además que el planteamiento se evalúa directamente por el Comité Técnico de Fondos Guanajuato.

“Tenemos unos casos, muy poquitos alrededor de 40, que nos han dicho oye yo sí quiero la prórroga porque me va a servir para seguir trabajando. Hemos tenido algunos casos, sino mal recuerdo son como dos de gente que nos ha dicho, yo con prórroga y sin prórroga o como sea no te puedo pagar, entonces pues vamos viendo cómo nos arreglamos no, también es bien recibido el tema de tengo garantías dadas, hubo alguien que nos dijo mejor te doy ya las garantías”, señaló.

Acosta Cano confirmó que hay hasta el momento 2 empresas que señalaron que no pueden pagar el crédito y ofrecieron su garantía, por lo que desafortunadamente ese tipo de compañías no tuvieron una recuperación económica y muy posiblemente cambien de giro o dejen de operar en el mercado.

Hasta el momento el Programa de Fondos Guanajuato sigue manteniendo sus programas de créditos de manera regular, incluso ha mantenido vigente un sistema de créditos para repuntar la economía, mismo que busca apoyar a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, a que puedan contar con recursos suficientes para elevar su negocio a otro nivel, siendo así más altas las probabilidades de éxito.

Por lo anterior ha buscado acercamiento con cámaras empresariales, para que conozcan cómo funciona el crédito y las bases para aplicar por él, ayudando a la economía de sus asociados.