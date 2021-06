Siguen evaluando extensión de periodo de gracia en Fondos Guanajuato

León, Gto.- El periodo de gracia para pagar los créditos que brindó Fondos Guanajuato durante el inicio de la pandemia, todavía sigue en evaluación por el gobierno del Estado en conjunto con la dependencia, por lo que empresarios siguen atentos a lo que se les indique antes del 30 de junio, ya que el primero de julio tendrán que comenzar a pagar.

Juan Antonio Guzmán Cano, director de Fondos Guanajuato dijo que se tendría que evaluar en conjunto con Gobierno del Estado, qué se podría hacer para no afectar a las empresas que efectivamente no hayan alcanzado una recuperación económica en el transcurso de lo que va de la pandemia.

“Es un tema que todavía se está estudiando, pero regularmente cuando tú das crédito como pudiera ser un banco vas a tener empresas que salen más rápido de la problemática y vas a tener a otras que llevan su velocidad, que tienen que pagar mensualidades y vas a tener a otras que digan yo todavía no puedo, porque mi sector no se está recuperando al cien, como pudiera ser el turismo de negocios en la ciudad, que todavía no está recuperado al cien”, dijo.

Agregó que se tiene que pensar en resolver la situación de algunas empresas que tengan el problema de pagar, pero sería evaluar bien el estatus de las mismas, ya que no se puede dar una solución global pues algunos sectores sí estuvieron recuperándose y aumentando su operación para cubrir demanda incluso internacional.

“Ese tema se está estudiando, no depende exclusivamente de Fondos, sino que depende de las empresas, de lo económico, de los temas actuales en el eje económico, pero todavía falta para que venza el plazo”, dijo.

De las 7 mil empresas que obtuvieron los créditos de Fondos Guanajuato, del presupuesto de mil 960 millones de pesos, solo el 7 por ciento de las mismas ya se encontraba realizando un abono de sus préstamos, sobre todo de sectores que ya estaban normalizando su producción, como lo fue el sector automotriz y agropecuario.

De momento faltará esperar a que se indique la solución para las empresas que no han tenido una reactivación económica considerable, para de esa manera ver cómo le pueden hacer en el proceso de pago de créditos.

Cabe resaltar que pronto habrá un nuevo programa de créditos por Fondos Guanajuato, que estará enfocado al repunte económico de sectores que ya están teniendo mayor actividad en el estado y que son los que podrían estar abonando a la recuperación económica en toda la entidad.