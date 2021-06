No habrá periodo de gracia en Fondos Guanajuato

León, Gto.- Más de 300 empresas se han acercado a Fondos Guanajuato para asesorarse ante los próximos pagos de los créditos que se otorgaron al inicio de la pandemia, las cuales pertenecen al sector turismo como restaurantes, hoteles, agencias de viaje y de la industria de la construcción, así lo confirmó Juan Antonio Guzmán Acosta, director de la dependencia.

“Como cámaras se han acercado las que tienen que ver con restaurantes, bares y hoteles, que es una agrupación de esas 4 a 5 cámaras, se acercaron los constructores también de manera económica ellos en escrito a decirnos que el sector de la construcción pues trae sus problemas y básicamente son los que se han acercado”, comentó.

Además 700 empresas de las 7 mil que fueron acreedoras a los créditos de Fondos Guanajuato, ya comenzaron a abonar los pagos que tienen pendientes, por lo que ya van 13 millones de pesos abonados, de los mil 960 millones de pesos que se establecieron en el programa.

Guzmán Acosta comentó que no negociarán con las Cámaras Empresariales algún tipo de plazo para pagar los créditos de empresas afiliadas, sino que lo harán de forma individual con las empresas que se acerquen y que puedan comprobar que no cuentan con la recuperación suficiente para comenzar a abonar sus créditos.

“Los constructores andamos mal, discúlpame yo conozco dos o tres que andan muy bien y sí conozco a lo mejor dos o tres que andan mal, entonces no les puedo dar una respuesta en grupal porque su problemática no es igual para todos”, dijo.

Pese a que el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció que se daría un periodo de gracia para las empresas que lo requieran, el director de Fondos Guanajuato confirmó que la dinámica quedó de forma diferente, pues se reestructurará el pago a aquellos que demuestren que no pueden pagar y que pueden hacerlo en un futuro.

Explicó que no será un plazo de gracia, ya que éste consiste en brindar un crédito y se da un plazo para que pueda despegar un proyecto y luego se pague, por lo que en esta ocasión ya no habrá un periodo de gracia, ya que si no se pudo pagar después de un año y medio se tiene que reestructurar.

“Ahorita más bien estamos enfocados en la reestructura que vamos a tener que hacer a algunos acreditados de los créditos que se dieron el año pasado y que por alguno o por otra razón no van a podernos pagar, entonces ahorita toda la maquinaria está en estar listos para cobrar y en ver cuál va a ser el camino de las reestructuras que vamos a tener que hacer”, mencionó..

Los créditos que se brindaron al inicio de la pandemia estuvieron divididos a 29 parcialidades, mismos que permitieron a las empresas no bajar sus cortinas durante el tiempo de contingencia por el virus Sars-Cov-2.

“El financiamiento original traía una tasa de interés de prácticamente 0, porque cobran el 5 pero te reembolsan el 5 y pues a quien ya no pudo cumplir, le vamos a poner otras condiciones diferentes, pues para incentivar que los que sí pueden cumplir, cumplan”, dijo.

Durante esta semana Fondos Guanajuato deberá modificar sus normas internas para reestructurar los pagos de crédito a las empresas que así lo requieran, por lo que la próxima semana, ya podrán acercarse a ver si puede aplicar para ellos otra dinámica.