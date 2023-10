Empresarios leoneses en ANPIC prefieren calzado de diseñador

León, Gto.- Durante los días que se llevó a Cabo la feria de proveeduría más importante de América y tercera a nivel mundial, enfocada en la industria de la moda y calzado “ANPIC”, en la que cientos de los asistentes y compradores son empresarios leoneses dedicados a la industria del calzado.

Hoy en día, el 70% de los más de 250 millones de pares de zapatos que produce México, se fabrican en León.

Actualmente, el mercado chino ha afectado el mercado local por sus bajos costos de producción e importación, el bajo impuesto en el arancel para la materia prima, ronda por no más del 5 por ciento; uno de sus principales productos es el tenis clon.

Al caminar por la expo, los compradores leoneses mostraron su gusto por el calzado de marcas como Jordan, Hugo Boss, Off White, Balenciaga, Louis Vuitton, Gucci, Valentino, Timberland, Ferragamo, entre otros.

“Este modelo me costó como 22 mil, pero lo pude desarmar y copiar ciertos acabados, también pude sacar algunos forros que no conocía, así pude darme ideas y sacar mis propios diseños, así luzco un tenis de un diseñador que me gusta y además le saco ganancia, es un ganar, ganar” confesó un empresario.

Modelos que se lucieron:

VEJA

Tenis de cuero con agujetas con un valor de 2 mil 900 pesos, es un modelo simple con una “v” con diseño base, para gustos minimalistas es un calzado unisex que se ha puesto de moda en los últimos meses.

Balenciaga Tripe S x Adidas:

Un calzado de 28 mil pesos es uno de los lanzamientos más exclusivos de la reconocida marca Balenciaga, la cúal ha adquirido fama debido a sus recientes colaboraciones con artistas cómo Kanye West y sus diseños controversiales.

Timberland Turbo Hiking

Un calzado de 3 mil pesos, La popular marca todo terreno fue un calzado muy utilizado por los asistentes de la expo, esta marca es reconocida por sus innovadores diseños para botas, rompiendo el paradigma de diseño sobrio en botas para todo tipo de terreno. Con modelos casuales y forros más coloridos.

HUGO BOSS Tenis Kurt

Con un valor de 7 mil pesos, la marca que se ha destacado por combinar la elegancia con lo casual era otra de las marcas que además de calzado fue utilizada por los empresarios leoneses en prendas de vestir.

Jordan Jumpman Two Trey

Con un valor de 3 mil pesos, el Jordan Two Tray fue la muestra de que el calzado deportivo está en tendencia desde hace tiempo, un calzado especializado para jugar en la cancha también pisó la expo.

Air Jordan 1 Low

Manteniendo un costo de 3 mil pesos

Dolce & Gabann Classic Portofino

La marca italiana sigue sorprendiendo con sus extravagantes propuestas, con una de sus siluetas más clásicas, este tenis, con un valor de 12 mil pesos, es uno de los más usados por la comunidad de fanáticos de la moda italiana.

Louis Vuitton LV Trainer

De varios colores, la silueta más popular entre los tenis de la marca francesa, uno de los modelos más caros, partiendo desde los 26 mil pesos, el calzado más combinable y el balance perfecto entre elegancia y deporte.