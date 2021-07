Empresarios dispuestos a sumar esfuerzos para que se concluya el proyecto del Zapotillo

Para que el proyecto del Zapotillo pueda concluir lo antes posible y beneficie a Jalisco y a Guanajuato especialmente a León, empresarios están dispuestos a sumar esfuerzos y trabajar con las autoridades Federales en lo que se necesite, sobre todo para los pobladores que pudieran verse afectados por la construcción de la presa.

“Nosotros nos sumamos a lo que nos digan, qué es lo que nos toca hacer, qué es lo que nos corresponde hacer, qué sacrificios tenemos que hacer como corporación para apoyar esas obras, tenemos que ser solidarios para que se dé esto”, mencionó Luis Gerardo González nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León.

Agregó que el proyecto del Zapotillo es un tema de vital importancia no solo para las entidades de Jalisco y Guanajuato, sino que también México se verá beneficiado con las diversas acciones que abonen a conservar el agua, pues sin agua no hay vida.

“Este es un proyecto de vital importancia para los estados de Jalisco y de Guanajuato, principalmente para la ciudad de León y forma parte muy importante para Jalisco y Guadalajara, por el estrés hídrico, esto es un proyecto de hace muchos años, te puedo decir que de 15 a 20 años está el estudio de hacer está presa, desafortunadamente por problemas políticos y la voluntad política de algunos factores no se ha podido construir esta obra”, mencionó.

Helen Anaya Sanromán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Bajío y León, comentó que ojalá que en esta ocasión el presidente AMLO tome en cuenta el trabajo que se ha estado realizando en la obra y de los esfuerzos que han sumado tanto el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, como el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“Se necesita ya concluir, el proyecto ya está muy avanzado y yo creo que es solo un acuerdo de voluntades, creo que el gobernador de Jalisco de alguna manera ya está de acuerdo en ceder el agua bajo ciertas condiciones y el gobernador de Guanajuato también hubo un diálogo entre ellos ya se pusieron de acuerdo entonces esa parte que es primordial ya está salvada”, mencionó.

La líder de los restauranteros en el bajío comentó que en León se está teniendo un grave problema de agua y que eso no ha sido de últimos años, sino que ya tiene hasta 30 años y que el proyecto del Zapotillo siempre ha representado una esperanza importante para salir del estrés hídrico en el que se encuentra la ciudad.

“Ojalá de veras tenga un interés real por apoyar al estado de Guanajuato y al de Jalisco, porque tenemos un problema muy serio de agua y eso no es de ahorita, yo me acuerdo que desde hace 30 años ya se hablaba del proyecto Zapotillo y por intereses de alguna manera particulares no se ha podido concretar y llegar a un acuerdo”, mencionó.

Los empresarios señalaron que esperan que la intervención de López Obrador no se quede solo como un anuncio por encima, sino que realmente sea un trabajo de profundidad, de análisis y de negociación con los pobladores, pues puede haber soluciones para la realización de la presa pero sobre todo para las personas que pudieran verse afectadas con el proyecto.

Actualmente la cortina mide 79.9 metros, de los 105 metros que se tenían como objetivo en la planeación inicial, la Suprema Corte de Justicia no permite que la obra rebase los 80 metros, por lo que solo se le están realizando obras de mantenimiento a la construcción.

Los acuerdos entre Guanajuato y Jalisco se han mantenido para la reactivación del proyecto, incluyendo volumen de agua para la zona Metropolitana de Guadalajara y León, por lo que se tiene pendiente una reunión entre Guanajuato, (SAPAL y CEAG), Jalisco y CONAGUA, para tener una línea de trabajo conjunta sobre el proyecto.