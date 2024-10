Empresarios de Guanajuato exigen un cambio real en seguridad para preservar empleos

León, Gto.- Empresarios locales de diferentes giros esperan que la estrategia de seguridad que está a punto de lanzar la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, no sólo sea un proyecto de buenas intenciones y ataque de raíz a la delincuencia organizada.





Vicente Lahud, presidente de la mesa de seguridad del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), dijo que se requiere de una coordinación sistemática entre todas las dependencias donde se involucre a la sociedad.

“Me refiero a que no nada más sea un proyecto de buenas intenciones sino que se vayan directamente a las causas de la inseguridad, todo eso requiere que haya trabajo en la prevención del delito, que tengamos una buena policía, que haya una buena fiscalía, que el Poder Judicial funcione. No nos olvidemos que estos problemas se resuelven de forma sistémica y no de manera puntual con algunos de los eslabones de justicia".

“Hay un trabajo de coordinación que se debe de hacer, si bien el gobierno es responsable de la seguridad, nosotros somos corresponsables junto con ellos de hacer la parte que nos toca como comunidad”, comentó.

Rehabilitar a los delincuentes

La estrategia estará coordinada por Juan Mauro González Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato y se espera que sea presentada a finales de octubre y esperan que contemple una solución integral al problema de la delincuencia que ha afectado al estado.

“Eso es una cadena de justicia donde tenemos que ver la investigación, la captura de las personas que cometen estos delitos, que haya una sanción y luego que haya una rehabilitación de las personas que entran a prisión, es todo una cadena (...) De nada te sirve capturar a un ladrón que en dos o tres días esté fuera o que lo dejas en el centro de rehabilitación, pero salen más maleantes de como entraron”, añadió Vicente Lahud.

No más hechos de alto impacto

El presidente de la mesa de seguridad del CCEL, también reprobó los hechos violentos que azotaron al sur de Guanajuato el jueves pasado con ataques con bombas en Jerécuaro y Acámbaro.

“Es muy preocupante, nadie puede esconder los altos índices de criminalidad que tenemos en el estado, es preocupante para el gobierno, empresarios, sociedad, de ahí insisto en que hagamos un esfuerzo los actores para que de de una forma coordinada entremos a resolver el problema y no estemos esperando que esto va a mejorar de un día para otro porque la causas están ahí: La pobreza, la desigualdad económica que existe es una causa de esos índices”, agregó.

Necesitamos corregir el rumbo de la seguridad

Por su parte, el presidente de Coparmex León, Héctor Rodríguez Velázquez, dijo que es necesario corregir el rumbo de la seguridad del estado.

“Nosotros lo que exhortamos a nuestras autoridades es a tener una verdadera estrategia que esté en coordinación directa con la federación y con los municipios, real, contundente, clara, precisa, que esto ayude a contrarrestar los efectos de seguridad en todo nuestro estado”, comentó.

Aunque aseguró que hay una exigencia por parte de la sociedad para recuperar la seguridad, dijo que también hay esperanza ya que se ve más voluntad de participación por parte del gobierno federal.

“Todo indica que hay voluntad de la federación que antes no había, por lo menos no parecía y ahora ya varios reporteros han estado publicando reuniones de seguridad que eso quiero creer que suma a una estrategia de Guanajuato para contrarrestar la inseguridad".

“Como sociedad pedimos y exigimos seguridad y son de los compromisos que se generaron durante la campaña como el libro de propuestas que tuvimos de la reducción de homicidios y estaremos muy pendientes de esta estrategia”, anunció.

Preocupan extorsiones a comerciantes

A su vez, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco Servytur) en León, Alejandro Arena Barroso, añadió que el sector está preocupado por el incremento de extorsiones en sus negocios.





Aseguró que al año se registran 30 denuncias de extorsión que no se formalizan ante la autoridad porque temen por su seguridad y la de sus familias.

"Todos estamos muy preocupados y sí me han manifestado el tema de que les da miedo presentar denuncias. Es preocupante, pues no se puede atacar este tema por la falta de denuncias".

"Queremos incentivar que la autoridad reciba de forma anónima las denuncias sin que el afectado tenga que encararse con una persona que es de alta peligrosidad", agregó.

El líder empresarial comentó que esperan que con la nueva estrategia de seguridad coordinada entre el gobierno estatal y federal bajen el número de asesinatos y extorsiones que se registran en Guanajuato todo los días.