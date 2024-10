Pide congresista de Guanajuato castigos severos a funcionarios ligados al crimen organizado

León, Gto.- El diputado del Congreso de Guanajuato, Erandi Bermúdez, dijo que para terminar con la violencia que se vive en el estado, es necesario crear iniciativas con castigos ejemplares para los funcionarios que estén vinculados con la delincuencia organizada.

“Yo creo que debe haber consecuencias drásticas, sí me parece bien la estrategia, pero le pondría algo más, cómo hacemos para fortalecer primero las policías municipales, pero también otro tema importantísimo ¿Cómo hacemos para que haya castigo duro para aquellas autoridades que permitan o se inmiscuye con el crimen?”, dijo.

El legislador panista acudió este jueves a la tercera reunión plenaria de la Mesa Ciudadana de Seguridad, a donde acudió también la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Héctor Tinajero Muñoz y la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos.

Además de enfatizar la ola de violencia por la que atravesó el sur del estado las primeras horas de este jueves, Erandi Bermúdez ejemplificó con el caso de las más de mil cámaras instaladas de manera ilegal en las calles de Celaya.

“Voy a poner el caso, las cámaras de Celaya que el crimen organizado pudo tener acceso ¿De gratis? No, no seamos ingenuos, yo no puedo tener acceso a tu Whatsapp si no te lo hackeo. Mientras no tengamos castigos ejemplares difícilmente el ciudadano o los policías realmente van a poder ponerse del bando que quieran”, agregó.

Argumentó que además parte de la violencia que se está viviendo en el estado también es por la corrupción en las instituciones y porque las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía de Guanajuato no están bien armadas y eso orilla a que los jueces dejen en libertad a los delincuentes.

“La fiscalía tendría que investigar, pero de a deveras porque muchas veces investiga y ¿Realmente lo que está investigando es verdad? Parece un dogma de fé, porque ellos ya lo dicen es, porque abriste tantas carpetas así es y quiere decir que ya están bien hechas”, añadió.

En este sentido, el diputado dijo que estos temas también se deben considerar en la estrategia de seguridad estatal, además de la protección a las y los elementos de las policías.

“Otro tema importantísimo ¿Cómo hacemos para que las policías municipales sientan el respaldo de la autoridad? No me refiero a las municipales sino las estatales y quienes están la vida por nosotros que son las estatales, municipales y federales para poder enfrentar algo que al que más afecta al ciudadano”.