Walt-Mart-ínez el negocio que la rompe en León

León, Gto.- El ingenio mexicano no tiene fronteras, y para muestra está Walt-Mart-ínez, una historia de superación personal que se ha colocado en el gusto de los leoneses.

Rodrigo Martinez, dueño de la tienda siempre se ha dedicado al comercio pues desde los nueve años dejó los estudios para ser tianguista, sin embargo, el querer superarse lo motivó a abrir un negocio de giro comercial haciendo referencia a la cadena de tienda que abrió sus puertas por primera vez en Rogers, Arkansas en 1962 e introdujo la fórmula exitosa para el comercio minorista.

Walt-Mart-ínez ubicado en San Juan Bosco abre todos los días ofreciendo a sus clientes primero un excelente servicio y trato para que al llegar a elegir sus productos puedan dedicar tiempo en comparar precios. Hay otro local en bulevar La Luz y Vicente Valtierra, en Mariano Escobedo y Héroes de León pero no todos los días abren sus puertas.

El sueño de Martínez

Rodrigo Martínez, platicó que la idea naciendo trabajando como comerciantes pues al escuchar las necesidades de las personas buscó acercar productos de la canasta básica para evitar que estas personas se expusieran a tener un accidente en camiones, ya sea por cargar muchas bolsas, pero al mismo tiempo que tuvieran a la mano la fruta y verdura fresca, llámesele, del día.

“La idea nace porque siempre me ha gustado trabajar, mi papá me sacó de la escuela en cuarto de primaria, entonces me puso a trabajar porque para el estudio no era tan bueno y lo único que me salía eran las matemáticas”, dijo el comerciante.

“Mis papás son tianguistas, entonces me dan la oportunidad a los 16 años de empezar por mi cuenta, me regalan unos lugares en la placita y empecé a ejercer el oficio, pero con el tiempo dejé los tianguis, entonces buscaba terrenos solos y los limpiaba y les decía a los dueños: solo quiero trabajar, cóbrenme una renta y yo les dejo el espacio bien limpio, bien barrido. Gracias a Dios, donde quiera que me he puesto he vendido bastante, entonces de ahí me voy a los locales y cuando pongo aquí el Walt-Mart-ínez fue el plus, y en estos dos meses me ha ido bien”, agregó.

Reveló que uno de sus trucos es poner en promoción el azúcar, ya que a esta no le gana y es el gancho para que la gente compre más productos.

Otro de sus éxitos se debe al nombre, ya que algunas personas se paran por curiosidad, van al local y se pasan a ver sus productos y es de ley que compren.

El dueño del negocio manifestó que principalmente venden fruta, verdura, gran variedad de especies, abarrotes, es decir, el 90 por ciento de las cosas comestibles, está bien surtido y la mercancía es fresca.

“He tenido demanda porque manejo el servicio a domicilio, he contratado personal y lo único que encargo es la atención al cliente porque es lo más importante; los trabajadores deben conectar con el cliente”, concluyó.

Es de mencionar que el sueño de Rodrigo ha permitido que sus clientes tengan productos al alcance de la mano y espera poder abrir otras sucursales con el propósito de ayudar a la economía de las personas.