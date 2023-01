Empresarios consideran como excesivo el aumento de cuatro pesos en el transporte público

León Gto.- Luis Gerardo González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), aseguró que no apoya el aumento de cuatro pesos en el transporte público, sin embargo propuso que gobierno, empresarios y ciudadanía podrían colaborar para ver otras opciones y evitar que aumente de manera considerable el precio de este.

“Yo no apoyó los cuatro pesos de incremento, lo que creo es que debemos citar a las autoridades municipales con el transportistas, de manera que pueda seguir ejerciendo y que vean cómo se puede apoyar a los transportistas, no necesariamente con los cuatro pesos, porque es una cantidad muy importante de los recursos a personas, si alguien hace dos viajes a la semana, esta persona pagaría ocho pesos diarios y trabaja los cinco días de la semana, serían 40 y son dos miembros de la familia serían 80 pesos es una cantidad importante lo que sería el recurso”, señaló.





Aunque aseguró que León en comparación con otras ciudades el sistema de transporte es mucho mejor, nombrándolo como de “los mejores sistemas de transporte de la república e incluso a nivel Latinoamérica”.





“Hay que ver qué opción podemos hacer gobierno empresarios y gente que sea algo que colabore por ejemplo, los pagobús que realmente sea una forma en que la gente administre, traiga su tarjeta y no sea tan oneroso que como pagar en efectivo el transporte”, explicó.





También mencionó que como en todos los países el tema del transporte público es cuestión política, sin embargo es un servicio que se requiere en muchas ciudades, donde dio como ejemplo el Metro de la Ciudad de México, ya que este lo subsidia de una manera muy importarte el estado, es decir que parte del costo de este transporte lo paga la federación y el estado.





“Podría haber alguna especie de subsidio, nosotros los empresarios ya pagamos un chorro de impuestos, porque la verdad es que para todo ya quieren que los empresarios paguemos más y más, ya salieron los aumentos importantes el salario y todo esto, habrá que ver que esos impuestos realmente lleguen y que a la par apoyen a al transporte también”, comentó Luis Gerardo González.





“Yo creo que han estado muy reprimidos los aumentos al transporte, por lo que he platicado con el presidente de los transportistas de esta compañía y ha pasado tiempo que se les autoricen los aumentos y eso ha pasado a la gran brecha que tiene ahora entre sus costos y la actualización de sus ingresos. Aquí lo importante es ver cómo se puede apoyar al transportista, que el transporte saque bien sus cosas, que lo tienen seguramente y que mantengamos un sistema de calidad en transporte urbano”, finalizó.





Mayra Georgina Legaspi Tristán, directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano de León, explicó que el tema del transporte público debe ser analizado con detenimiento por la comisión, para no pegarle al bolsillo del ciudadano.





“La posición del Observatorio necesitaríamos un análisis mucho más profundo, tendríamos que buscar alternativas que no le peguen al ciudadano en este pago extra, pero cuatro pesos si me parece que ser excesivo y en esa idea me parece que tendrían que revisar todas las facilidades en cómo evitar que el costo lo terminé pagando el ciudadano”, indicó.





“Hemos hecho un estudio en el 2019, una lista a la movilidad urbana y definitivamente el transporte lo que sigue siendo la constante es el tiempo excesivo que se tarda en arribar la unidad, sobre todo entendemos que el Sistema Integrado de Transporte ha mejorado en buena magnitud la calidad de vida del ciudadano León, pero sin embargo el reto sigue siendo el tiempo, entonces creemos y sin tener un análisis completo del tema que la aplicación no ha funcionado como se esperaba y que se necesita mejorar”, mencionó.





Por su parte, Juan Velázquez Sandoval, presidente de la asociación de familiares de atropellados mencionó estar en contra de aumentar el costo de transporte en la ciudad de León, ya que el servicio que ofrecen tarda bastante tiempo y a su vez alarga el recorrido hasta en más de una hora.





“De acuerdo al estudio que hemos hecho en 3.5 kilómetros aproximadamente se hace mas o menos una hora de recorrido, de 50 minutos a una hora; las frecuencias con las que pasa, no solamente el transporte común, si no también la oruga, el Sistema Integrado de Transporte (SIT), es lo mismo, las frecuencias son muy largas. Personalmente tomé una foto en la que decía en las pantallas de los horarios que la línea 2 pasaba en 29 minutos, imagínate una persona estar esperando allí 29 minutos, más el tiempo que va a durar el traslado del lugar a donde se dirige; allí están los tiempos que son entre 50 a 60 minutos”, explicó.





También señaló de “absurdo”, el querer aumentar cuatro pesos el costo, cuando el servicio lo consideró como “pésimo”.





“Definitivamente, es absurdo, yo creo es una actitud que recurrentemente lo hacen los transportistas, si pega, creo que desafortunadamente va a venir el aumento ellos piden, como los regateos, piden una cosa para conseguir otra, seguramente se les va a entregar yo creo que un peso o dos (...), no es justificable por ningún lado”, mencionó.