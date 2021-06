Empleados del Sector Automotriz tendrán que adecuarse en componentes de vehículos eléctricos

León, Gto.- Ante la proyección de incrementar la producción de unidades eléctricas a 35 millones en los próximos 10 años, el delegado del Sindicato de la Industria Automotriz de Autopartes (STIA ), Juan José Almanza, comentó que es indispensable adecuar la mano de obra en la elaboración de componentes para este segmento de autos.

“Se tienen que ajustar a los componentes, de igual forma, probablemente sí haya una pérdida, pero pues cuando los proveedores ya tengan el convenio con las armadoras, pues ya se tienen que ajustar a lo que es el componente para los autos eléctricos”, comentó.

Pese a que existen muy pocas armadoras que están haciendo autos eléctricos, la producción se proyecta con un alcance de 35 millones de unidades para el 2030, pues en 2020 se tendrá una producción de 3 millones, lo que hace que el sector automotriz tenga una reconversión completa y urgente.

“Muy pocas armadoras ahorita están haciendo carros eléctricos, pues es la novedad ahorita, yo creo que es un proyecto a mediano plazo, no lo veo a muy corto plazo, lo veo como un proyecto a mediano plazo, que va a ser paulatino, que llevará su tiempo para adecuación de las líneas de producción de las armadoras y también para los productores”, mencionó el líder sindical.

De acuerdo con analistas del sector automotriz, la industria podría perder hasta tres cuartas partes de colaboradores, debido a que serán menos los componentes que se necesitarán para la producción de los nuevos automóviles.

Por lo anterior el líder sindical agregó que todavía no se ha visto una producción masiva de este tipo de automóviles en México, por lo que es difícil calcular cuánto sería el impacto en el sector, pero sí están conscientes que sus clientes solicitarán la demanda y que se deben adaptar a las nuevas tecnologías y cumplir con la demanda.

“Como todavía no hay una producción masiva, es difícil de calcular todavía ahorita el impacto que pudiera tener. Las plantas de componentes obviamente no quieren perder a sus clientes, entonces también los proveedores de autopartes también deben de modificar su sistema y todo para poder darle el servicio a sus armadoras y sus clientes, para no perder empleos y proyectos principalmente”, mencionó.

Juan José Almanza indicó que todavía no se pueden ver los impactos, pero que tampoco se vería una solución masiva, pues quizá habrá empresas que nos logren adecuar a las nuevas necesidades de sus clientes y es ahí donde se verán afectadas algunas plantas de producción.

“Las empresas de componentes pues se adecuan a las necesidades de las armadoras, obviamente pudiera haber una que otra empresa que no pudiera adecuarse, ahorita todavía no podemos analizar los impactos, no hay una solución masiva”, explicó.

Por lo pronto los empleos no se han perdido en el sector, pero tampoco se han incrementado como lo fue al inicio de año, que el sector de autopartes había recuperado el 30 por ciento de los empleos perdidos en 2020, es decir 15 mil plazas.

Por el momento lo que se buscará será mantener el tiempo necesario a los colaboradores, para seguir manteniendo las producciones y ver después la manera de cómo capacitarlos o adecuarlos a las nuevas necesidades que requieran las armadoras.