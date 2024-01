Con éxito, arranca Feria Estatal de León

León, Gto.- Este primer día de la Feria Estatal de León 2024, todos los accesos lucieron abarrotados de visitantes que en su mayoría acudieron a conciertos, a comer y subirse a los juegos.

Desde el mediodía que fue inaugurado el recinto por autoridades municipales ya comenzaban a llegar los turistas principalmente a ver las atracciones y a probar su deliciosa gastronomía. Las gorditas tarascas continúan siendo las favoritas de las personas.

De acuerdo Sandrá Alcaráz, quien llegó desde Morelia Michoacán, comentó que en el estado vecino las agencias de viajes como destino turístico están ofertando la Feria Estatal de León desde hace medio mes.

“Es mi oportunidad de visitar León y conocer su Feria que es muy mencionada en Morelia así como el Festival del Globo. Me parece que es un costo justo 13 pesos la entrada por todo lo que ofrece pero nosotros que venimos de afuera es casi imposible conocer cada espacio y cada espectáculo”, dijo Sandra.

Aseguró que vale la pena ahorrar para venir a la Feria porque sus instalaciones son muy bonitas y pueden encontrar todo tipo de accesorios, zapatos, gastronomía, lectura de tarot y todo lo artesanal que forma parte de Marca Gto.





GRANDES FILAS

Las grandes filas se pudieron observar desde los puestos de comida así como en el Show Elementum By Illusion On Ice, Circo Robert’s, que cumple 40 años ininterrumpidos en la Feria Estatal de León y en juegos mecánicos.

En tanto al Mundo animal, ubicada en la antigua zona ganadera, las familias pudieron convivir en familia con la exposición ganadera y granja interactiva “Don Cleto”, este espacio es de los favoritos tanto de niños y adultos. Tiene un horario de lunes a viernes de 17:00 y 20:00 horas, sábado y domingo de 14:30, 17:00 y 20:00 horas.

En tanto al Mundo de la tradición el estado invitado que en esta edición es Querétaro, sus artesanos se llevaron un buen sabor de boca debido a que la aceptación fue tan buena por parte de los visitantes que comentaron que la Feria de León a parte de ser bonita brinda la oportunidad de generar ingresos.





PAISANOS

Los paisanos que están a punto de regresar al norte llegaron con toda la familia para pasar sus últimos días de diversión, algunos de ellos llegaron de Duarte y comunidades cercanas al municipio.

Juan llegó de Californio para pasar las fiestas decembrina en Duarte, este fin de semana regresa a su trabajo y luego de 9 años de no venir a la Feria se sintió privilegiado porque a su parecer ahora está fiesta es de primer nivel.

“Nunca me imaginé que estuviera así de bonita, tengo como nueve años que no venía para acá y me quedé sorprendido. Tengo que regresar el próximo año”, explicó.

El que haya caído su inauguración en fin de semana y los niños en el estado de Guanajuato se encuentren de vacaciones como fruto dio que este primer día la Feria Estatal de León estuviera llena.