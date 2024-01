Vive la magia sobre hielo con “Elementum by Illusion on Ice”

León, Gto.- Vivir los espectáculos que ofrece la Feria Estatal de León es todo un placer y más cuando se trata de una producción como lo es “Elementum by Illusion on Ice” donde la mayoría de los artistas provienen de 20 nacionalidades diferentes, son deportistas destacados o retirados pero buscan continuar y logran hacer soñar a su público.

Una vez que un artista se coloca los patines lo demás fluye, la conexión con la gente, principalmente con los niños y sobre todo que cada escena queda perfecta. Hay moretones, heridas pero ante todo mucho profesionalismo, por ello, Illusion On Ice cumple 10 años en este recinto y sigue colocándose como el favorito en todos sus tiempos.





ASÍ SE VIVE EL GRAN ESPECTÁCULO

Como su nombre lo dice, “Elementum” se trata de los cuatro elementos que son el agua, la tierra, el fuego y el aire en cada acto los patinadores portan un espectacular atuendo, algunos son vestidos de lentejuelas con plumas, otros son de un robots, estos son los más pesados y estos están programados para crear efectos de luces increíbles junto con un performance.

El mágico espectáculo te hace soñar por sus tanto juegos de luces de colores y led, dependiendo de los elementos como morado y azul pero también rojo que simboliza el fuego, en una gran pantalla en 3D se observa desde pueblos hasta una inmensa luna que va cambiando de forma desde luna llena, cuarto menguante hasta creciente cóncava.

De las escenas más asombrosas fue la historia de amor de dos patinadores que bailan cerca de la luna y a la vez de un arnés vuelan y hacen piruetas, pero al inicio también se puede observar la coreografía de “Thriller” de Michael Jackson la cual luce asombrosa en los artistas de hielo.

También hay escenas donde puedes ver caer nieve, historias de amor, para poder lograr esta puesta en escena los más de 30 artistas de Illusion On Ice, comienzan a calentar unas horas antes de iniciar el espectáculo para que todo salga a la perfección.

Cuenta con la presencia de dos payasitos que llegaron de España, interactúan con la gente y estos se divierten con las ingeniosas travesías de estos personajes que además realizan trucos de magia.

FUNCIONES

Para poder ser parte de “Elementum by Illusion on Ice” tienes que hacer fila en caso de que busques el acceso gratuito pero si no es el caso, los boletos para la Fila Cero cuestan 77 pesos de lunes a viernes, el fin de semana es de 146 pesos en la página de Ticket One.

El espectáculo se realizará en el Poliforum en la sala C4 de lunes a viernes a las 18:00 horas de la tarde y 20:00 horas, en tanto a los días sábado y domingo son tres funciones a las 16:00, 18:00 y 20:00 horas.