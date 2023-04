El Municipio de León también atiende adicciones; aquí te decimos cómo funciona

León Gto.- Diferentes dependencias municipales, el Centro de Integración Juvenil Unidad León y Centros de Rehabilitación forman parte del proyecto piloto "vivir sano, rehabilitación posible", donde se busca dar una segunda oportunidad a la ciudadanía que consume alguna sustancia a dejar la misma y reintegrarse a una vida normal. Actualmente se han atendido a 200 pacientes.

José Moisés Herrera Saldaña Director General de Prevención del Delito y Participación Social de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana (SSPPC) del Municipio de León, relató en exclusiva para El Sol de León de lo que trata este programa, el cual consta del tratamiento a las adiciones de una manera gratuita a quien lo necesite.

"Derivado del programa de prevención, donde hicimos un análisis de los diferentes programas que contiene la administración pública, encontramos que no había un programa de rehabilitación de adicciones, por lo que nos dimos a la tarea de buscar uno, porque ha muchos anexos donde las personas se tratan, sin embargo, buscamos cuales estaban validados por la CONADIC, que es la Comisión Nacional de Adicciones, para que cumplan con la Norma Nacional Mexicana en materia de salud", mencionó Moisés Herrera.

Fue así como el programa para prevenir el consumo de sustancias "Vivir sano, rehabilitación posible", mismo que comenzó en enero del 2023, con el apoyo de "La Búsqueda", "Believe Center", el Centro de Integración Juvenil y el Centro de Consulta Externa, este último se dedica a recabar los casos y posteriormente canalizarlos a las instancias de atención.

"Fue importante buscar los espacios que cumplieran con las especificaciones y un tratamiento que cumpla con los estándares, sabemos que hay muchos centros, pero no tienen tratamientos médicos psiquiátricos o psicológicos que no son los adecuados para atender a una persona en el tema de adicciones", agregó Moisés Herrera.

Lo anterior en vínculo con dependencias municipales como: DIF Municipal, Instituto Municipal de las Mujeres, Instituto Municipal de la Juventud, Jueces Calificadores, Mediación y Proximidad que manejan las estaciones de Policía y la Dirección de Salud, estas debido a que se cuenta con un mayor trato con la sociedad.

"Cuando comenzamos a trabajar en el proyecto, buscamos financiar este tema y recurrimos a FIDESSEG, qué es el Fideicomiso que se creó con el Impuesto a las Nóminas, que fue creado para apoyar proyectos de infraestructura, pero también proyectos de seguridad; les platicamos el tema, porque sabemos que las adiciones es algo muy importante y que las Policías diariamente detiene a muchos ciudadanos por la posesión de droga, que eventualmente es un tema de consumo", explicó.

Con una inversión superior a los 10 millones de pesos, FIDESSEG pagó 500 tratamientos, de los cuales 300 son para consulta externa, 120 son el modelo de ayuda mutua de "La Búsqueda" y 80 son en "Believe Center", que son los casos más graves.

Es de mencionar que actualmente este programa trabaja en un modelo de tres niveles, donde el primero consta de una consulta ambulatoria, es decir, son personas que tienen un consumo inicial o leve de sustancias tóxicas y que todavía mantienen un anclaje social como el trabajo o familia. Este tratamiento implica dos consultas semanales por cuatro meses en el Centro de Integración Juvenil.

El segundo nivel es el grado medio, este es tratado en el centro "La Búsqueda", donde se ingresan a personas que tienen un consumo de leve a moderado que ya necesitan internamiento. Dentro de este centro de rehabilitación se maneja un modelo de ayuda mutua, el cual no funciona con todas las personas, por lo que se debe valorar con anterioridad.

"Contrario a lo que el común de la gente piensa no puedes agarrar a cualquier persona que tenga un problema de adicción e internarla, se tiene que evaluar, diagnosticar y ver cuál es el modelo que le da más beneficios, porque las personas que tiene un consumo leve o inicial, si son internadas puede ser peor el tratamiento porque entran en una dinámica que no es la adecuada", explicó el director general de Prevención del Delito.

El tercer modelo es mixto, el cual lo lleva a cabo "Believe Center", debido a que es un modelo que mezcla la atención médica y de ayuda mutua, el cual ocupa un psiquiatra por cada determinado número de personas, en este nivel ya se aplican medicamentos de efecto placebo para disminuirlo y es exclusivo para personas con un consumo grave, es decir que tengan principios de trastornos psiquiátrico derivado del consumo de droga.

Aunque también se cuentan con algunas limitantes como: que todos los pacientes deben tener una red de apoyo; deben ser canalizados para su atención por parte de las dependencias que forman parte del proyecto; deben llenar un registro con sus datos de identificación incluso si son menores, donde en este último se deberá brindar los datos también de un responsable; además se pide que no tengan trastornos psiquiátricos dictaminados como graves; los pacientes deberán tener una edad mínima de 12 años y una edad máxima de 65 años, aunque dependiendo del caso se podrá llegar a recibir a personas de mayor edad de la establecida.

"Cada uno de los centros tiene sus propias reglas si hay violencia o tentativa de suicidio no pueden ser atendidos ya en el centro, ahorita llevamos ya más de 200 personas que estan participando en este proyecto. Es muy importante que le demos una oportunidad a estas personas, ya que socialmente el tema está enfocado en la prevención, pero creemos que un gran pendiente es que estas personas que son habitualmente detenidas, que se ven implicadas en algunas faltas administrativas o algunos posibles hechos delictuosos, tengan una oportunidad de romper con ese ciclo, ya que la respuesta institucional siempre ha sido: deténganlos", mencionó Moisés Herrera.

"Últimamente nos hemos estado apoyando por las cámaras empresariales como la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), la Cámara de la Industria de la Curtiduría (CICUR), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), por mencionar algunas de las más grandes en la ciudad, donde ellos tienen un tratamiento uno a uno y al detectar que hay un trabajador que tiene este problema de adicción, el área de recursos humanos lo manda llamar, habla con él y lo canaliza para que reciba el tratamiento y es muy afortunado porque esas personas como todavía están trabajando son personas que están en el grado más leve, y los patrones les dan permiso de ir a sus sesiones de terapia para rehabilitación de adicciones", dijo.

Tan solo desde el mes de marzo en que las diferentes cámaras y empresas se integraron al proyecto, solo se han registrado cerca del 10% de los trabajadores, los que han tenido que ser atendidos dentro del programa.

Es importante destacar que el mayor consumo de sustancias que se ha detectado en la ciudad zapatera es el cristal, seguido de la marihuana, metanfetaminas y cocaína.

"La droga con mayor consumo es el cristal, hemos llegado a atender a niños de 12 años que ya tienen contacto y generan dependencias con esta sustancia, además los daños y efectos cada vez son más raros y fuertes por consumir cristal", comentó José Félix Gómez Calderon, director de Centros de Integración Juvenil unidad León.

"Eso nos dice que están preparándose con otras sustancias, que están metiendo y mezclando otros químicos, que están generando un mayor daño y generando más adición, síntomas o daños más lamentables, el cristal es la droga que más les impacta, por lo que llegan al Centro de Integración para dejar de consumirla y con esas solicitudes llegan, de querer dejar el cristal, a sabiendas de que algunos casos en los que también consume marihuana, cocaína, alcohol, agregó.

"Sabemos también que es una cuestión muy difícil porque las personas que tienen un problema de adicción no lo reconocen, no quieren tomar un tratamiento que se les ofrece pero también sabemos que hay una gran necesidad, no lo hemos hecho tan público porque queremos que pase por los filtros de apoyo de las diferentes dependencias, incluso alguien al momento que lea esta nota, le pediríamos que acuda a una de las dependencias, para ser evaluados y así determinar se es apto para tener el tratamiento gratis", finalizó Herrera Saldaña.