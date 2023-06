El Conalep a clases online por plaga de chinches

Los alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica No. 1 (Conalep), se han visto afectados por plaga de chinches por lo que terminarán su ciclo escolar a distancia una semana en lo que fumigarán sus instalaciones.

Lo anterior lo dio a conocer Ricardo Alfredo Ling Altamirano, delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) en León.

“En el tema de las chinches solo me queda un tema en la secundaria Timoteo Lozano y en el Conalep se determinó que el resto del curso unas pocas semanas ya tomarán a distancia”.

En el caso de la Escuela Secundaria Oficial de León (ESOL), Timoteo Lozano, indicó que la plaga será intervenida por la Secretaría de Educación e hizo hincapié que las instalaciones de las escuelas se fumigan sin alumnos para evitar que tengan algún riesgo en su salud.

“Como no es toda la escuela los grupos los vamos reubicando dentro del mismo plantel y no se fueron a distancia, pero de ser necesario tomaremos esa misma medida, pero la Secretaría de Salud está participando. Me dicen que son especializados por el tipo de insecto”, manifestó.

Es de recordar que el pasado 9 de junio, padres de familia reportaron brote de chinches y de piojos en la ESOL, argumentando que los menores tenían en todo su cuerpo granos, incluso que ya le habían comentado al director de la escuela pero este hacía caso omiso.

Ling Altamirano explicó que se desconoce el origen de la plaga en los planteles y que no se han registrado más reportes por lo que descarta que en más escuelas pueda haber chiches.

“Sólo son en esos planteles y no es una plaga que se está dispersando por todo León”.

De acuerdo a información obtenida por los propios padres de familia y de los alumnos de la Secundaria Oficial, los menores ya se estaban llevando la plaga a sus hogares entre la ropa y los útiles escolares por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades.

En días pasados comentaron que la secundaria ya se ha limpiado de esta plaga pero esperan que la dirección no baje la guardia.