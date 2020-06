El Centro de León está reviviendo, pocos faltan por abrir

León, Guanajuato.- Son pocos los negocios que no han levantado sus cortinas para incorporarse a la nueva normalidad dentro del primer cuadro del Centro de la ciudad de León.

Comerciantes mencionan ya el primer cuadro de esta ciudad está abierto y los locales están disponibles en un 80%, “faltan algunos por abrir, no tienen permiso”, señaló Juan, trabajador de una tienda religiosa frente a Catedral.

Lo que está inhabilitado son las bancas para que las personas se sienten, acceso al jardín por estos momentos no se puede, solo hay 6 accesos disponibles al Centro de los 10 existentes y el uso del cubrebocas es obligatorio.

Para ingresar a los locales o establecimientos, hay tapetes sanitizantes, sólo está permitida la de una persona por familia y dependiendo del tamaño del lugar serán pocas las personas que puedan ingresar y con las medidas de sanidad necesarias.

En las áreas de comida se puede estar en el puesto o las mesas que disponga con la debida distancia y sólo dos personas por mesa y con un máximo de personas incluyendo comensales y servicio del lugar.

“Desde abril estuvimos en casa y para ayudarnos y ayudar a la tienda estuvimos vendiendo los productos de la tienda en venta por fuera; ya queríamos volver a nuestro trabajo”, comentó Sandra vendedora de una tienda de ropa.

“Para mantenernos y qué no nos despidieran nos pusimos a hacer venta del calzado de la tienda por internet, no nos fue muy bien pero eso sirvió para que no corrieran a nadie”, indicó Jorge Mojica de la zapatería Dorothy.

“Tenemos servicio a domicilio, estuvimos repartiendo en casas, pero estuvo un poco complicado por qué la afluencia de pedidos no era la necesaria para mantener los empleos; no corrimos a nadie, se apoyó con los que se pudo, esperas qué la gente vuela al Centro; es un nuevo inicio, dos meses no se recuperan fácil”, señaló Miguel Zambrano de Chanitos lonchería.

