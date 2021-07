El boomer que conquistó a la generación Z

Irapuato, Gto (OEM).-Arturo Buenrostro Arbizú mayormente conocido como “Arturo Blocks” enamoró a toda una generación con su simpatía y estilo de jugar.

El originario de El Capulín municipio de San José Iturbide de padre albañil de profesión, se enamoró por los videojuegos desde que eran casi un niño con la primera consola que tuvo en sus manos “Atari” con varios juegos entre los que destaca “Mario Bros”.

Comenzó a trabajar muy joven de la mano de su padre, y terminó su escuela primaria a los 17 años, por faltas de oportunidad, de ahí decidió entrar a la Escuela Normal en la ciudad de Querétaro, donde terminó la carrera en docencia.

"Mi papá me llevaba a su trabajo, aunque solamente era su " chalán", ya que un día me dejó construir una pared, me quedó toda chueca, viendo eso fue que decidí estudiar ".

En 1983 llegó a vivir a Irapuato, porque ahí era el municipio que estaba más cercano de su localidad natal, para constantemente poder regresar a visitar a su familia; en esta ciudad se enamoró y formó una familia.

Tras su retiro de la docencia en el colegio Pedro Martínez Vázquez, nunca se imaginó que después de su vida laboral, se convertiría en el "Arquitecto Virtual", construyendo los inmuebles más emblemáticos de Irapuato en Minecraft.

El Gamer decidió empezar a construir la escuela en la que trabajó, ya que comenta que le era más sencillo crear algo que ya tenía en la cabeza, además de que empezó a ver que los alumnos se interesaban en cómo lo realizaba.

Por consejos de sus hijos decidió adquirir el mote de "Arturo Blocks" y empezarlo a transmitir en sus redes sociales para que sus ex alumnos pudieran verlo recrear el recinto donde estudiaron.

"Unos meses antes de jubilarme, me volví a enamorar del juego, mis hijos lo tenían en casa y los veía horas frente al televisor, lo que hizo que un día en la oficina empezara a jugar y decidí empezar a crear la escuela en la que trabajé 37 años".

Al primer mes de haber comenzado a transmitir por Facebook Gaming ya contaba con una comunidad de más de 10 mil seguidores, el atribuye su éxito a la dedicación, y que los jóvenes y niños que lo miran se sienten escuchados.

“Los jóvenes que me ven se sienten identificados, como si yo fuera su maestro de escuela, o algunos otros hasta su abuelito, y para mí es algo muy bonito, es como hablarle a mis alumnos pero de muchas partes del mundo”, expresó.

Ya cuenta con la cifra de más de 121 mil seguidores en Facebook Gaming en los que se encuentran México, Colombia, Perú y algunos países europeos en los últimos 6 meses, lo que lo cataloga como uno de los Gamer con mayor afluencia en el estado.

"Ya tengo la comunidad que me sigue, y con ello, vienen nuevas responsabilidades, con las que ahora me siento comprometido a darles un mensaje y apoyarlos a que en internet puedan seguir educándose”.

“Cuando me iba a jubilar, la escuela me daba dos opciones, jubilarme y ganar menos dinero o seguir ejerciendo y tener menos dinero, opté por irme y esa ha sido una de las mejores decisiones en mi vida”.

Actualmente paso de un pasatiempo a un trabajo familiar en el que se ve involucrada su esposa, hijos, sobrinos y personas a su alrededor.