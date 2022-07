El albergue de mujeres, limitado a 100 víctimas para el 2022

LEÓN, Gto., (OEM-INFORMEX).- El Gobierno del Estado de Guanajuato solo cuenta con un albergue para mujeres víctimas de violencia, dijo en entrevista a Organización Editorial Mexicana la diputada Yulma Rocha. El refugio está limitado a la atención de 100 víctimas en este 2022, según las Reglas de Operación del Programa Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia para el Ejercicio Fiscal del año en curso.

“Es un problema porque evidentemente no hay refugios suficientes. Muchos de los refugios que había, no solamente en Guanajuato, sino en el país, eran operados por la sociedad civil. Cuando el gobierno federal quita los apoyos y los recursos a asociaciones civiles, evidentemente muchos que tenían refugios para mujeres ya no obtuvieron recursos económicos para seguir operando y entonces los cerraron”, dijo la diputada de la bancada priista.

En Guanajuato, solo hay tres refugios uno de la Red Nacional de Refugios, el del Gobierno del Estado y un sobreviviente de la sociedad civil.

“La falta de recursos terminó con las asociaciones civiles que ayudaban enormemente a las distintas causas sociales, incluidas las de atención para las mujeres. Hoy ese es un problema para las autoridades, ya que no hay espacios a donde mandar a las mujeres, las están resguardando en hoteles o las sacan de la ciudad o las tienen que trasladar a otras entidades”, detalló sobre la realidad en el estado en cuanto a refugios.

La diputada priista reconoce que es un problema que no se resolverá rápido por la falta de recursos.





“Actualmente el Gobierno del Estado solo tiene un refugio en la capital, no podemos dar domicilio por cuestión de seguridad. Pero sí hay un refugio que es para las mujeres y sus hijos”, apuntó Rocha.

Algunos municipios cuentan con casas como refugios, apunta la diputada, sin embargo, la directora general de la Red Nacional de Refugios AC, Wendy Figueroa Morales, informó a finales de junio que en Guanajuato solo hay tres refugios.

Para este año, el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el apartado Programa Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia el Artículo 7 del Reglamento apunta que: “La población objetivo del Programa son 100 personas conformadas por mujeres víctimas de violencia sin importar su edad, solas o en compañía de sus hijas sin límite de edad, y en el supuesto de que los acompañantes sean hijos podrán ser recibidos hasta los 12 años de edad, previa valoración y referencia por el Centro de Atención Externa, Instituciones Municipales y Estatales, así como asociaciones civiles acreditadas, se encuentren en situación de riesgo, carezcan o no de redes de apoyo”.

Sobre el presupuesto para este 2022, el Artículo 15 apunta que: “El proyecto de inversión para la operación y ejecución del Programa corresponde al Q3128, Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia; mismo que forma parte del programa presupuestario E045 <<Acceso equitativo y oportunidades de desarrollo para mujeres y hombres>>. El monto del recurso aprobado para el proyecto de inversión es de $2, 600, 000.00 (Dos millones seiscientos mil 00/M.N.). El presupuesto del presente Programa se ejercerá conforme a la naturaleza del mismo y a los procesos establecidos por el Instituto de la Mujer Guanajuatense.

Por realidades como la anterior, la diputada priista presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso del Estado, apunta que es de suma importancia que por primera vez las diputadas de los diferentes partidos, se hayan unido en una bancada feminista al interior de la cámara para continuar la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres.