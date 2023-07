Egresan 687 alumnos de los Bachilleratos Bivalentes Militarizados

CELAYA, Gto. (OEM-Infor,ex).- Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador del estado, encabezó la ceremonia de graduación de 687 alumnas y alumnos de los Bachilleratos Bivalentes Militarizado, Batallón Primer Ligero de los planteles de Celaya que es su primera generación, Irapuato, León I y León II-, en las carreras de Ciberseguridad, Protección Civil y Seguridad Ciudadana. El mandatario estatal aprovechó para invitar a los jóvenes que aún no tienen definido qué seguir estudiando, a formar parte de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), que es la policía mejor pagada de todo el país.

➡️ Suscríbete a nuestra edición digital

En su mensaje, Jorge Enrique Hernández Meza, secretario de Educación del Estado, expresó que estas generaciones son el fruto del proyecto que salió del entusiasmo del gobernador Rodríguez Vallejo, desde antes de llegar a la gubernatura y que hoy se ven los frutos de ese trabajo.

Te puede interesar: Abren convocatoria para estudiar la prepa abierta en Acámbaro

El Secretario de Educación felicitó a las mamás y papás de las y los jóvenes por la importancia que tienen estas generaciones de los mencionados campus.

“Este modelo educativo es un modelo que marca el estilo de Guanajuato y hoy, presentándose como una graduada o como un graduado de estos Bachilleratos Bivalentes Militarizados es un orgullo que pocos que pocas pueden disfrutar, porque es un privilegio que la vida les haya dado la oportunidad de estar en esta institución que desde muy temprano cuando sale el sol, a las 7:00 de la mañana, hasta muy tarde pasada a las 6 de la tarde les entrega formación y les entrega disciplina”, dijo Hernández Meza, secretario de Educación.





Reciben su reconocimiento los mejores alumnos. | Foto: José González | El Sol del Bajío





“Debería haber celebración y fiesta porque debe haber, por haber cumplido y haber llegado hasta donde llegaron, porque no fue nada sencillo el que hayan pasado por todas esas pruebas mentales, intelectuales, físicas, ahora viene una etapa muy emocionante, el mundo, Guanajuato, León, Irapuato y Celaya las y los están esperando para que brillen para que sean plenos para que sigan su carrera profesional, lo Bivalente les permite ya acceder a trabajos, pero la gran mayoría está buscando un espacio profesional”.

Con estas generaciones ya van en total en todo el estado, mil 159 egresados de los Bachilleratos Bivalentes, donde no hay atajos y hay que entrarle, hay que sudar, hay que sacrificarse, y esa disciplina que adquirieron no la pierdan.





Para reconocer el esfuerzo a los 12 jóvenes mejores promedios de cada preparatoria, se les regalará un viaje cuando cumplan 18 años. | Foto: José González | El Sol del Bajío





En su mensaje, el ejecutivo estatal recordó que, en un debate en campaña hace seis años, le dijeron que estaba loco por haber propuesto las prepas militarizadas, porque quería militarizar la educación.

Rodríguez Vallejo recalcó que ya es la tercera generación que se gradúa de prepas militarizadas en Guanajuato, proyecto que comenzó en escuelas prestadas, aulas temporales, en el tema de los uniformes buscaron quién se los hiciera y el nombre del Primer Batallón Ligero fue en honor a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Diego Sinhue dijo que va a cumplir lo que en campaña prometió, hacer seis prepas militarizadas, lleva dos León, una en Celaya, una en Irapuato y la quinta prepa militarizada arranca este año en el municipio de Acámbaro en el sur de Guanajuato y la sexta será en Dolores Hidalgo.

Local Aún hay fichas disponibles para la prepa militarizada en Acámbaro

Se les da alimentos, porque entran a las 7 de la mañana y salen a las 6 de la tarde. En Dolores Hidalgo el alcalde se comprometió con empresarios, a hacer un patronato y darles de comer a los jóvenes, por eso ahí se construirá la sexta.

El sistema educativo es tan competente que en las primeras prepas fue un éxito total; “y no me dejará mentir sus papás lo que batallaron para conseguir la ficha o no hicieron largas filas en la primera prepa que tuvimos. En León tuvimos más de 3 mil personas que querían la ficha y solo se entregaron 600, porque solo entran como 180, imagínense. Y ahora yo les digo para los que no conozcan, no es fácil entrar a las prepas, no es como otras prepas que nada más con tener tu certificado secundario ya entraste, o en otras que te hacen examen de admisión, aquí son cuatro tipos de exámenes: el examen médico, examen de conocimientos, físico y psicológico les, hacen el psicométrico y esos cuatro exámenes son los que permiten que ingresen o no a la prepa militarizada y los resultados han sido muy buenos. Son de las prepas que tienen menor deserción son de las prepas que tiene mayor aprovechamiento".

En promedio, los que estudian en otras prepas, el 73% de los egresados estudian una carrera mientras que los que egresan de la prepa militarizada es alrededor del 94% que brincan a estudiar la universidad.

Aunque no dio detalles, el gobernador dijo que para reconocer el esfuerzo a los 12 jóvenes mejores promedios de cada preparatoria, que son las promesas, se les regalará un viaje por parte del gobierno del estado cuando cumplan 18 años, porque es mucho más fácil que vuelen siendo mayores de edad, “pero el destino ya lo definiremos, algunos irán a Canadá otros irán a Colombia y se les pagará todo”.

Felicitó a las madres y padres de familia “porque el logro que sus hijos obtuvieron es gracias a ellos, porque la educación es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos”.

El gobernador terminó su mensaje diciendo: “entonces ahorita que termine mi discurso, párense y corran con sus familiares, ya sé que no les gusta el rompan filas aquí a los directores, pero yo, como gobernador les autorizó que corran con sus papás, con sus mamás a darles un abrazo, un beso a sus hermanos, a sus abuelitos, a quien venga a acompañarlos y díganles gracias”.

El presidente municipal Javier Mendoza Márquez felicitó a los padres de familia y graduados por su logro y los invitó a seguir adelante, porque son el futuro de Guanajuato.

En el evento, además del gobernador, el secretario de educación y el alcalde, estuvo la secretaria de Desarrollo Social, Libia Denisse García, el secretario de gobierno Jesús Oviedo Herrera, el General de Diplomado Estado Mayor Enrique García Jaramillo, así como directores de las preparatorias.