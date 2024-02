Realizará IMSS Guanajuato al menos 1,500 procedimientos en Jornadas de Cirugía de Catarata

El Hospital General de Zona no. 3 de Salamanca, será uno de los seis nosocomios del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS), en Guanajuato en los que se realizarán al menos mil 500 procedimientos en Jornadas de Cirugía de Catarata, para beneficio de población derechohabiente, para ello se programarán las jornadas para realizar 300 procedimientos cada tres meses en las que se invertirá un monto estimado de 10.8 millones de pesos.

Marco Antonio Hernández Carrillo, representante del IMSS en Guanajuato informó que se programarán las jornadas para realizar 300 procedimientos cada tres meses, para finalmente cumplir con una meta de mil 500 cirugías durante este mismo año, para lo cual el Instituto invertirá un monto total de aproximadamente 10.8 millones de pesos.

“Es importante continuar con estas jornadas para que cada vez más pacientes se vean beneficiados al recuperar su vista gracias a la atención del personal institucional. Estamos trabajando de manera coordinada para hacer posibles las jornadas que impactan positivamente en cada derechohabiente, mejorando notablemente su calidad de vida”, señaló.

Adelantó que las primeras dos jornadas se llevarán a cabo en León, una de ellas ya realizada en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 55 y la siguiente por realizar será en el Hospital General Regional (HGR) No. 58.

Hernández Carrillo agregó que el resto de los nosocomios en los que habrá jornadas son los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 2 en Irapuato, No. 3 en Salamanca, No. 4 en Celaya y el No. 21 en León.

En este contexto compartió que la catarata es una opacidad de una parte del ojo llamada cristalino, que normalmente debe ser transparente, pero al verse afectada de esta manera, impacta negativamente la calidad de vida. La cirugía que realiza el personal especialista en Oftalmología consiste en la extracción del cristalino natural nublado para reemplazarlo por un lente intraocular artificial y, así mejorar la visibilidad de las y los pacientes.

“Para las personas que padecen catarata, ver a través del cristalino opaco es parecido a hacerlo por medio de un cristal empañado o escarchado”, agregó.

Explicó que el desarrollo de la enfermedad es lento, la opacidad que ya dispersando hasta bloquear la luz que debe llegar al cristalino, lo que impide que la imagen llegue a la retina, alterando y dificultando la visión.

Indicó que dentro de las causas y factores de riesgo del padecimiento se encuentran: el envejecimiento, la exposición prolongada a luz ultravioleta, traumatismos previos, enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, fumar, la obesidad, beber alcohol en exceso e incluso algunos medicamentos, entre otros.

Finalmente, respecto a la prevención indicó que es recomendable proteger los ojos de los rayos del sol, evitar lesiones oculares, evitar fumar y beber alcohol y acudir a revisión oftalmológica de forma periódica.