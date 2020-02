Día Mundial de la Radio, aquí te decimos lo que opinan los leoneses

León, Gto.- Este jueves 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, uno de los inventos más revolucionarios y trascendentales en la vida diaria y que ahora ya nos acompaña a todos lados pero sin gran éxito entre la juventud.

Pues quién no ha amenizado las tareas sea su índole que fuese, con un poco de las listas musicales que las estaciones tocan a diario, o ampliar el panorama con los noticieros en las diferentes estaciones y claro, mencionar las estaciones del recuerdo con música del ayer.

Cada jornada es estar peleando y perdiendo la batalla con las nuevas y diversas plataformas musicales y apps para dispositivos electrónicos, útiles para escuchar tu ritmo favorito y no solo lo que ofrecen las estaciones que alcancen tus ondas radiales de tu aparato receptor o ya desde hace muchos años desde tu teléfono celular.

Pero también la radio es sesgada; la gente de bajos recursos que no costea una pantalla, conexión a Internet o cualquiera de los demás dispositivos inteligentes para las personas, para ellos todavía la radio es la opción más cercana a la tecnología.

Hay que considerar además que las piezas musicales son los hits del momento, la mayoría vacíos en letra, beat repetitivo y que no dan paso a las nuevas propuestas, corrientes e intérpretes en el orden.

Para la juventud, esta práctica de encender y escuchar la radio, está quedando atrás y no solo por lo aparatoso y voluminoso de los receptores, su funcionalidad ha quedado en el pasado, pues hoy, si eres más selectivo, pones cualquiera de las aplicaciones de música o reproductor de videos y te olvidas de los espacios publicitarios.

“Soy vendedor de periódicos, todos los días escucho Radio Fórmula, La Lupe, tengo mucho tiempo escuchando radio; casi no me gustan los teléfonos celulares o mejor dicho no les sé mover y prefiero la radio”, indicó Leonardo de 45 años de edad.

“No siempre escucho radio, ahorita ya la mayoría por Internet; la radio local no me gusta, porque siempre hay noticias, no me gustan; por lo regular escucho música, rock o pop; ya la radio la dejé, solo cuando se le acaba la pila a mi tabla”, Alejandro Rodríguez encargado de un estacionamiento en la Zona Centro.

“Todos los días escucho la LG, desde las 6 de la mañana que me despierto, y en la tarde de 6 a las 10 de la noche; escucho programas rancherones; noticias no, pura musiquita bonita y solo escucho pura radio”, Armando Hidalgo de 68 años de edad, vecino del Fraccionamiento Hidalgo.

“Pues yo lo uso a diario, de las 6 a las 7 escucho noticias en la RPL, escucho también a Pepe Cardenas; y si no escucho noticias, pongo música de baile de antes, porque la música de ahora son puras peladas”, Isabel Negrete Álvarez de 78 años de edad, bolero en zona peatonal.

“La radio casi no la uso, solo cuando voy en el carro con mis papás en auto, pero no suelo usar la radio; para escuchar música uso el YouTube, Spotify (app); la cultura de la radio está solo en gente mayor, pero me doy tiempo escucho el 97.5, que es más canción pop; las noticias las checo en la tele”, Diana, estudiante de 20 años de edad.