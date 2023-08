En los zapatos de Paola Rivera, una peatona leonesa que enfrenta diariamente el reto de ser peatón

León, Gto.- Paola Rivera camina diariamente al trabajo y a la escuela, al salir visita a sus amigos o regresa a casa, pero siempre caminando, a pesar de que ella toma el transporte público para trasladarse, su medio de transporte principal son ella y sus pies.

“Las calles en el Centro son muy estrechas y la gente es muy lenta, la mayoría del tiempo para poder rebasar a otros peatones hay que bajarse a los carriles en los que siempre hay coches y corres el riesgo de ser atropellada” Señaló Paola.

Según Rivera, en colonias más “rurales” como la 10 de Mayo, no hay preferencia para los peatones, las banquetas están bloqueadas por árboles o postes de luz, “en ninguna colonia fuera del centro hay semáforos peatonales, hay muy pocos y algunos duran 5 segundos” agregó la peatona Rivera.

En la calle Miguel Alemán, hace falta detenerse a observar el panorama para darse cuenta del tráfico, cientos de personas transitando por las banquetas con carreolas, bolsas anchas, agarrando a sus hijos de la mano, personas de la tercera edad caminando con ayuda de los bastones o andadores.

Los miles de peatones, están acostumbrados a esquivar obstáculos al caminar por Zona Centro, rampas destruidas, banquetas cortadas, la falta de ciclovías hace que los peatones tengan que tener precaución de los automovilistas, de los ciclistas e incluso de otros peatones.

Si bien los semáforos para peatones en el Centro tienen cuentas atrás de hasta 1 minuto, la mayoría de las personas los ignoran y cruzan cuando el semáforo está en rojo, esto causa un constante conflicto entre peatones y conductores. “Yo no espero la luz verde por que sinceramente antes que la esperaba ni respeto me tenían, de todos modos no puedes estar segura, hay motos o coches que no respetan su semáforo, aquí hay que cruzar a como una pueda”, confesó Paola.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se conmemora el Día Internacional del Peatón anualmente cada 17 de agosto con el objetivo de resaltar la importancia de garantizar la seguridad de los transeúntes en las calles y carreteras. Este día recuerda a la sociedad que, antes de ser conductores o pasajeros, todos son peatones y, por ende, es esencial fomentar una cultura vial que proteja y priorice al individuo fuera del vehículo. Las autoridades y la comunidad en su conjunto llevan la responsabilidad de desarrollar infraestructuras seguras, impulsar prácticas de conducción respetuosas y educar sobre el valor de la convivencia armónica en el espacio público.

“Son muy pocos los conductores que le dan preferencia al peatón, no existe esa cultura de que primero es el peatón, las paradas de los camiones también están mal estructuradas, ya que muchas no tienen ni un pequeño techo para cuando llueve, solo un poste con el símbolo de un camión, Concluyó la peatona Paola Rivera.