“Gracias papá por ti soy una mujer de bien”

León, Gto.- Para Adrián López Campos, coordinador de Veteranos, rescatista acuático de la Cruz Roja ser un papá ejemplar es lo primordial en su vida a pesar de las jornadas que su trabajo le demanda. Ahora sus dos hijos, Adriana y Baruc siguen su ejemplo y sus pasos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Adriana Isabel López quien es dirigente del área de Juventud, platicó que su papá es su inspiración y su motor de vida, pues de él aprendió a nadar y un gran respeto por la institución en la que elaboran.

“Mi padre es mi motivo de inspiración, él contribuyó a ser lo que soy, es mi superhéroe. Desde los tres años me enseñó la formación de un miembro de la Cruz Roja y sus valores por eso estoy”, comentó.

Recordó que todos los domingos que llegaba a casa con su uniforme y a veces con sangre corría a abrazarlo porque nunca le importó si estaba sucio tan solo el estar con él ya le hacía sentir feliz.

“Ahora cuando se va a rescates acuáticos le preparo su uniforme antes de irse y estoy detrás de él para que se vaya”, indicó.

En cambio, Adrián expresó que se casó a edad temprana para poder atender, cuidar y jugar con sus hijos y para “aguantarles el paso”.

Te recomendamos leer: Soy padre soltero y no hay nada que haga más feliz que ver sonreír a “Minguito”

“Mi gusto es hacer actividades con ellos, cuando iba a mis prácticas con mis compañeros me llevaba a mis hijos ellos siempre estuvieron conmigo, sobre todo cuando íbamos a nadar”, dijo.

En seguida interrumpió Adriana explicando con una gran sonrisa: “a las siete de la mañana mi papá me levantaba para ir a nadar y mi papá no me podía peinar”.

Doble Vía Día del Padre: Aprender idiomas juntos un regalo original

“Sí, yo la tenía que peinar porque su mamá no quería acompañarnos y como tiene el cabello chino era un relajo peinarla por la mañana y después de nadar volver a desenredar”, contestó Adrián.

También comentaron que dentro de la institución son conocidos como los renacuajos. “Nacimos en el agua, papá rana y sus hijos los tepocates”, comentaron.

Local Día del Padre: 18 de junio,18 meses sin intereses

Al padre de familia se le llenan los ojos de lágrimas al saber que su hija reconoce su labor como rescatista y sobre todo de padre pues siempre trato de inculcarle valores sobre todo estar junto a ella y Baruc para que no se desviaran del camino.

“Nos gusta acampar, se puede decir que mis hijos desde pañales estaban en la sierra y nadando, somos un tanto extremos porque no nos gusta estar mucho en la ciudad, nos gusta hacer rapel”, declaró.

“Muchas veces los papás quieren tener a sus hijos para evitar que se descarrilen, pero ellos buscan cualquier pretexto para salirse y a veces andan en malos pasos por eso, nosotros compartimos lo mismo, sabemos lo que hacemos, cómo lo hacemos y con quién lo hacemos porque la unión que nos caracteriza”, añadió.

Para concluir, Adrián expresó que su motivo de seguir adelante son sus hijos, cuando ellos eran pequeños, los impulsaba a salir, a jugar y realizar actividades, ahora sus hijos son quienes lo empujan para salir adelante en su vida diaria.

Local Padres de profesión: sacrificio y servicio en el Día del Padre

“Me marca mucho que a veces no llegas a la casa, a veces del trabajo me hablan puede que regrese en la noche, en la mañana o días después, cuando hay accidentes puede que regrese o no es satisfactorio saber que me espera mi familia”, finalizó.