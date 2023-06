Soy padre soltero y no hay nada que haga más feliz que ver sonreír a “Minguito”

Domingo Gabriel Sánchez Ramírez, mejor conocido como “Mingo Sánchez”, matador de toros en retiro y actualmente asesor inmobiliario dijo que su ilusión por ser padre lo ha llevado a pelear con uñas y dientes la custodia de Domingo Santiago Sánchez Rocha “Minguito”.

“Mi niño tiene 10 años, y tenía la intención e ilusión de ser papá, obviamente para mí fue el momento más feliz, desgraciadamente las cosas no funcionaron bien con la mamá y nos tuvimos que separar”, comentó.

“Fue complicado los primeros años esa convivencia, hoy en día cumplo seis años teniendo la custodia de mi hijo y me he convertido en un papá soltero, no es nada fácil esto me ha hecho admirar la labor de las mamás pero también me llenan de muchas satisfacciones”, añadió.

El extorero platicó para El Sol de León y Noticias Vespertinas como es un día con “Minguito” y lo feliz que lo hace estar a su lado y verlo crecer.

También compartió que todo el tiempo pasa con su hijo pues no hay nada más importante que el niño tenga sus propias experiencias y que estudie pues es la única herencia que le dejará.

“Lo despierto temprano, le preparo el uniforme para ir a la escuela, el desayuno y su lonche, lo llevó a la escuela le doy su bendición y le deseo suerte. Después pasó por él a la escuela y me acompaña a trabajar porque estamos prácticamente solos él y yo”, indicó.

“Los fines de semana tratamos de distraernos, a su corta edad también le ha tocado vivir muchas experiencia que siento que es lo que yo le puedo dejar de herencia, buenos recuerdos y experiencias, sobre todo sus estudios, quiero que sea grande”.

Compartió que se han ido de campamento, “Minguito” ha subido a la tirolesa, le gusta ir al cine y sobre todo le encanta montar, los fines de semana sus amigos lo invitan a sus ranchos y es ahí que ha nacido el amor de su hijo por los animales.

“Tengo muchos amigos que afortunadamente tiene rancho y nos hacen favor de invitarnos, a “Minguito” le encanta montar a caballo se trepa a la cuatrimoto, entonces es un niño muy activo y despierto”.

Ser padre y madre a la vez

También, Mingo Sánchez compartió que ser padre y madre a la vez es mucha responsabilidad, primero porque trata de inculcarle valores que hoy en día se han estado perdiendo, disciplina que es muy importante hacerle ver que su única herencia son los estudios.

De los momentos que siempre tiene en su mente, es cuando el matador cumple años y su hijo pone la alarma más temprano de lo habitual, le pone las mañanitas de Cepillín y le lleva el almuerzo a su cama.

Para finalizar platicó que “Minguito” es amoroso con los animales y quizás en un futuro vaya ser veterinario pues a pesar de que lo ha llevado a eventos de tauromaquia no se ha inclinado hasta el momento por dicha profesión.

“Minguito es lo mejor que me ha pasado y estoy orgulloso de ser su padre”, concluyó.