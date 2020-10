Destina municipio cinco mil millones de pesos en apoyos durante la pandemia

Local

Olga Marisa Durán González, en el CETIS No. 077 de León; Martha Delia Ponce Sánchez, en el CETIS No, 21 de León; José Antonio Moreno Patiño, en el CETIS No. 115 de Celaya y Juana Rivera Rosas, en el CBTIS No. 171 de Abasolo