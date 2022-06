Después de 3 intentos, Perla consiguió una computadora

León, Gto.- Perla Lucero Becerra, llegó de Acámbaro a León porque fue premiada con una laptop por el programa “Becas Contigo sí”. La estudiante de 17 años que cursa el tercer grado en el bachillerato Sabes Chupícuaro, luego de inscribirse tres veces al programa, al fin le fue reconocido su talento y convocada para la entrega.

La joven tiene promedio de 10 y ha participado en olimpiadas de Matemáticas, quedando en la categoría municipal, y recibiendo diplomas por su participación, también ha participado en olimpiadas de robótica en la ciudad de México.

Hambre de triunfar

Su mayor sueño es terminar una carrera profesional y mejorar su calidad de vida ya que en su municipio hay carencia que impide el crecimiento personal y educativo de jóvenes que como ella no tiene la posibilidad de salir de Acámbaro por cuestiones económicas.

“Las que tenemos el hambre de salir y adelante tenemos que salir afuera a buscar, en mi caso se me complica porque mi madre no cuenta con recursos, por eso le he hecho todas las ganas del mundo para tener becas y continuar trabajando, allá hay pocas carreras y son muy competidas”.

Con este programa:

👉Apoyaremos con Becas Grandeza a 15 mil 560 estudiantes con una inversión de casi 55 mdp.⁰👉Abanderamos a jóvenes ganadores de la convocatoria 2022 del Programa Manos por el Mundo.

550 jóvenes realizarán voluntariado social de 2 a 4 semanas en 40 países. 2/3 pic.twitter.com/oXNSOZjwUq — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) June 1, 2022

Perla sueña con estudiar mecatrónica o ingeniería biomédica, “desde que conocí estas carreras me enamoré de ellas, pero la que más me llama la atención es biomédica porque me di cuenta que la salud necesita muchas mejoras, y si yo estudio eso puedo ayudar a muchas personas en el ámbito de la salud”.

La señora Lupita Becerra, contó que llegar a León no fue fácil, profesores de la escuela donde estudia su hija la apoyaron con el transporte para que Perla pudiera obtener su computadora.

“Estamos aquí solo porque me trajeron los maestros, no tengo las posibilidades, soy madre soltera y también soy la madre más feliz del mundo, mi hija, desde pequeña me demostró esas ganas de salir adelante y dentro de la pobreza en la que vivimos tenemos carencia pero no falta de amor”.

👉Con el Programa de Inclusión Digital, Mi CompuGTO, serán beneficiados más de 100 mil estudiantes y docentes.#Guanajuato tiene con sus jóvenes, grandes fortalezas para alcanzar un siguiente nivel de desarrollo y de progreso. 3/3 pic.twitter.com/HqWPdm5H78 — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) June 1, 2022

Sufre en pandemia

Con esta laptop a la que fue galardonada Perla le abre las posibilidades de seguir luchando por sus sueños.

“Durante la pandemia tomaba clases desde el ciber y trataba de acabar pronto para no gastar mucho, mi madre trabaja como portera en la escuela y sufrimos económicamente en todo sentido, ahora con mi computadora puedo estudiar aún más”.

Nos sumamos con mucho orgullo al arranque de #ContigoSí Impulsamos tu Desarrollo, un esfuerzo de @gobiernogto y del Gobernador @DiegoSinhue dedicado a impulsar la educación de las juventudes y que nadie se quede atrás. pic.twitter.com/96QFp09P39 — Alejandra Gutiérrez (@AleGutierrez_mx) May 31, 2022

De acuerdo a la familia Becerra, Acámbaro es un municipio hermoso pero difícil para generar ingresos.

“No hay ni una manera de generar ingresos, si vendo algo, la otra persona no tiene para comprarme porque está amolada como yo, no hay forma de ingresos”. Mencionó la señora Lupita.