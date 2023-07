Desmiente Sánchez Castellanos acusaciones del Partido Verde sobre supuesta corrupción en licitación municipal

León, Gto.- Luego de que el Partido Verde en Guanajuato anunció que impugnará la licitación de las fotomultas por supuestas irregularidades en la licitación, el síndico del Ayuntamiento, José Arturo Sánchez Castellanos, desmintió las acusaciones y descartó todo acto de corrupción en el proceso.

En rueda de prensa, el lunes pasado, el diputado del Verde, Gerardo Fernández, dijo que han detectado una serie de anomalías que van desde una licitación desierta, repetición de irregularidades, diferimiento ilegal del fallo y adjudicación con sobreprecio.

Ante esto, el síndico dijo lo siguiente: “Otra mentira que dicen los señores del Verde que eso nos va a costar a los leoneses o a los ciudadanos, hacen unas cuentas que no dicen de donde de 38 millones de pesos infiriendo como si hubiera detrás de esto corrupción, lo cual es totalmente falso, este proyecto fue y ustedes lo vieron totalmente transparente y así seguirá siendo, tan es así que cualquier ciudadano que así lo desea no pagará nada”, dijo.

Sánchez Castellanos aseguró que no se trata de un proyecto recaudatorio ya que las multas sólo abarcan un 3% de las finanzas del municipio, contrario a ello, lo que se busca es que los ciudadanos sean más responsables al manejar y así evitar accidentes.

Dijo entender que el Partido Verde no tenga la información ya que no tienen representación en el Ayuntamiento, por lo que ofreció a Gerardo Fernández proporcionarle todos los datos para que no siga desinformando a la población.

“La verdad es que con estas posturas que hace sin la información adecuada infiriendo cosas que no son la verdad lo único que hacen es el ridículo porque toda la información se tuvo, se presentó fue pública a lo largo de todo el proceso y es algo que estamos seguros que va a venir a inhibir el exceso de velocidad en la ciudad y disminuir la corrupción de los agentes de tránsito”, agregó.

En dicha rueda de prensa, Gerardo Fernández dijo lo siguiente: “Queremos traer a la mesa un problema gravísimo que vemos en León, esta es solo una de muchas licitaciones que tienen muestras claras de corrupción donde se estará haciendo una denuncia ante Contraloría. Es nuestro deber como representante asegurarnos de que los procesos de licitación sean justos y transparentes. Estamos comprometidos a defender los intereses de los ciudadanos de León y velar por el buen uso de los recursos públicos".