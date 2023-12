Desconocen familiares de Adolfo Enríquez el paradero de su celular

León, Gto. - Durante la marcha pacífica que realizaron familiares y amigos del activista Adolfo Enríquez Vanderkam la mañana de este domingo para exigir justicia por su asesinato, aseguraron que desconocen el paradero del celular de la víctima, una pieza clave para la investigación.

Policiaca Detienen a homicida de Vanderkam

El recorrido salió después de las 10:00 de la mañana del Arco de la Calzada por la calle Madero hasta llegar a la Plaza Principal, previo a ello, una familiar de Adolfo informó que ni ellos ni la Fiscalía de Guanajuato tienen en su poder el celular.

“No lo tiene la fiscalía, que yo sepa el celular ya no existe, el celular no está, no lo tiene la fiscalía, su celular no está, no ha sido prendido, su celular no existe… Nos preguntaron por él, entonces no saben, que yo sepa no lo traía porque ese mismo día (del homicidio) que yo llegué, fui la primera en llegar ahí porque es muy cerca de donde estoy y me preguntaron los de la SEMEFO por el celular y no estaba”, dijo.

La sobrina de Adolfo comentó que la Fiscalía no se ha acercado con ellos para avisarles sobre los avances de la investigación como cuando detuvieron a uno de los supuestos implicados y encontraron los autos donde al parecer viajaban los sicarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de León (@elsoldeleon)

En este sentido, señaló que ella y su familia se han dado cuenta por medio de las redes sociales, y que incluso, ni la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, volvió a tener contacto con ellos después del homicidio.

“Yo estoy definitivamente expectante para la impartición de la justicia, se me hace muy difícil, pero realmente estoy esperando que a través de la presión social, de la presión de la gente las autoridades por fin hagan su trabajo.

“Lo que se está haciendo es más que nada a través de la presión social, eso es lo más importante, eso es lo que nos ayuda, entonces necesitamos alzar la voz, lo callaron a él, pero nos dieron voz a todos, es tiempo de que todos alcemos la voz”, agregó.

Local A ocho días de su asesinato, así luce el altar de Vanderkam

La mujer comentó que el actuar de las autoridades es porque se trata de un crimen mediático muy delicado porque la gente está enojada por el asesinato, y más aún, porque no se ha hecho justicia.