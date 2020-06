Descarta subdirector de Hospital del ISSSTE en León desatención

León,Gto.- La atención a pacientes enfermos de enfermedades renales y de cáncer por parte del Hospital Regional del ISSSTE en León no se ha detenido, “no se puede esperar la atención hablamos de patologías de tipo sensible”, señaló el subdirector Óscar Rosas, al ser entrevistado por El Sol de León.

Explicó que el pasado martes las bombas de agua del edificio medico sufrieron una avería, motivo por el cual no se brindó atención a pacientes de hemodiálisis el turno matutino, pero el vespertino se cumplió de forma normal al ser reparado el desperfecto.

De esta forma descartó que el instituto enfrente problemas en el abasto de medicamento y personal para cumplir con el tratamiento promedio por ende 16 personas en los turnos matutino y vespertino y suman de tres, hablamos que de forma diaria suman 35 pacientes, para llegar al mes a casi 800 sesiones de hemodiálisis mensuales, señaló Rosas.

En el caso de Oncología informó, se migró a todos las personas que permanecen en tratamiento, determinación que se asumió al ser designados como “Hospital Covid”, “los pacientes al tener su sistema inmunológico débil nos obligó a buscar mejor opción y calidad en la prestación del servicio.

De acuerdo a las estadísticas del Hospital Regional ISSSTE, se atienden a un promedio de 12 a 14 personas por turno de lunes a viernes mañana y tarde, cabe hacer mención, dijo, pues se atienden de igual forma algunos pacientes de neurología, para contabilizar más 700 sesiones de oncología.

Para concluir el subdirector del HR ISSSTE en esta ciudad, no se ha dejado de prestar la atención a derechohabientes y sus familiares, “no se han parado no puede esperar la atención son patologías de tipo sensibles tanto cáncer como el tipo renal que se no pueden detener, mucho menos detener la atención”.