Descarta Sapal desazolve de la presa El Palote porque no es rentable

León, Gto.- El director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), Enrique de Haro Maldonado, descartó la posibilidad de desazolvar la presa El Palote ya que consideraron que no es rentable.

Explicó que no se ve viable invertir más de 180 millones de pesos ya que las reglas de operaciones de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) -que es la encargada de vigilar los cuerpos federales- dicta que en un lugar de control de avenidas de aguas no se puede usar de almacén porque se mueven las estructuras y eso es peligroso.

“Nosotros cuando el nivel de la presa llega al 40% no podemos extraer más agua, si yo ahorita le meto 180 millones de pesos para desazolvarla no voy a poder sacar más agua con las reglas de operaciones que se tienen ahí, entonces no es posible hoy en día meterle tanta lana para no ocupar y no poder disponer de ese volumen de agua”, dijo.

De Haro comentó que los trabajos sí se pueden realizar, pero estratégicamente no les abona, además de que deben tener una serie de concesiones tanto para extraer el agua como para el material.

Francisco Carmona | El Sol de León

“Si se puede desazolvar, lo que yo digo es que para nosotros no es rentable porque no pudiéramos aprovechar ese volumen, aparte tienes que tener una concesión, es un cuerpo federal, por lo tanto, el material que ahí está es federal y aparte de yo tener una concesión para extraer agua tendría que tener una concesión para extraer material y donde lo voy a depositar o para qué lo quiero”, agregó.

El funcionario municipal comentó que las obras funcionarían de la siguiente manera: “La obra de toma así funciona: está la parte baja, cuando abrimos la compuerta que muchas veces somos criticados de que estamos tirando el agua a la presa, tiene esa función también, estar sacando agua del fondo de la presa”, añadió.

La presa El Palote está en crisis desde hace varios meses luego de que la temporada de lluvia no arrojó tanta agua, ya que de ahí se suministra del líquido a las colonias que se ubican en el norte de León, de las cuales, 97 ya reciben un servicio terciado desde hace varios meses.