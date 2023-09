¡Aguas! Municipio analiza extender tandeo de agua a más colonias

León, Gto.- Ante la falta de lluvias en León, el gobierno municipal analiza la probabilidad de que el servicio terciado de agua se extienda a más colonias de las 97 donde ya se reparte así desde principios de año.

Así lo informó la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez, explicó que la estrategia para que nadie se quede sin agua es repartir el poco líquido que hay durante unos días en algunas colonias y para los próximos días abastecer a otras partes de la ciudad.

“Se está revisando, primero que nada estamos invirtiendo para poder tener el mejor servicio de agua, segundo que todos tenemos la responsabilidad de cuidarla, tercero que tenemos que estar conscientes que la naturaleza hoy no nos ha mandado lluvia y que tengamos una mayor responsabilidad en el cuidado y que el agua es de todos”, dijo.

Comentó que también se están llevando a cabo otras medidas como reutilizar el agua para la industria y el riego, además de que se está invirtiendo en tecnología para potabilizar el agua.

Aseguró que muchas de las obras que se están implementando en la ciudad es por el cambio de tubería, pues de nada sirve que se recorte el agua en unas colonias cuando gran parte de ella se escapa por las fugas que hay en los tubos de transportación.

“Tenemos qué hacer que llegue a todas las colonias y que probablemente en algunos un día no tendrán porque se tienen que mandar a otra colonia, ahora sí que es distribuir el agua en todos lados y en algunos casos particulares a veces se tendrá que tener el tandeo”, agregó.

LA PRESA “EL PALOTE” ESTA CASI SECA.

El director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), Enrique de Haro Maldonado, detalló que sí la presa El Palote, de donde se suministra el agua para el norte de León, no llega al 40% de su capacidad es imposible extraer el líquido y en la actualidad sólo cuenta con el 18%, por lo que dicha medida está descartada.

Además de que la poca agua que tiene la presa está muy sucia porque es muy bajo el nivel y es muy complicado limpiarla, por lo que una de las medidas es extender el sistema de tandeo por lo menos un año más para las 97 colonias.

Continuarán los tandeos de agua en las 97 colonias del norte de la ciudad / Fotos: Francisco Carmona | Noticias Vespertinas

“No va a ser posible restablecer el servicio como se venía dando (...) No prevemos que se expanda por toda la ciudad, técnicamente es muy complicado y no pretendemos eso, no es un tema de que estemos cortando el agua, está faltando agua”, dijo.

Enfatizó que en la ciudad solo ha llovido 266 milímetros, prácticamente un 35 % de lo que llueve en un año normal, y pronosticó que la Presa el Palote en poco tiempo quedará seca.