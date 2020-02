Descarta Luis Ernesto Ayala, falta de coordinación en Celaya

LEÓN, GTO.- Luis Ernesto Ayala Torres, secretario de Gobierno de Guanajuato rechazó que haya falta de coordinación entre las Fuerzas Estatales de Seguridad Pública y la Policía de Celaya, luego de la detención de dos agentes municipales en un incidente este fin de semana.

Cuestionado también sobre el establecimiento que cerró en días pasados, aseguró que desconoce que haya sido por cuestiones de inseguridad, ya que no existen antecedentes claros.

“Primero, no tengo conocimiento de cierre de negocios; segundo, la semana antepasada estuvimos, tanto el secretario de Seguridad como su servidor con la alcaldesa y el secretario de Seguridad Ciudadana, viendo algunas estrategias, compartiendo opiniones sobre todo porque él llega en un momento difícil para Celaya”, dijo.

El funcionario estatal reconoció que los municipios que forman parte del corredor industrial pasan por momentos duros en materia de seguridad y con cifras muy elevadas en cuestión de asesinatos.

“Hemos seguido con la coordinación, cuando ha sido necesario platicar con los alcaldes lo hemos hecho de manera muy transparente y sobre todo buscando mantener esa coordinación, sé que son momentos difíciles sobre todo para Irapuato, Salamanca, Celaya y León, con un número de homicidios muy alto que nunca esperamos”, aseguró.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Integran la tecnología a las políticas patrimoniales

Sin embargo aseguró que él sigue participando todos los días en las mesas por la paz donde dijo, se comparten las estrategias en materia de seguridad; “sabemos de la preocupación de los guanajuatenses, sí estamos conscientes de lo que está sucediendo y ni rehuimos ni ‘no damos la cara’”.

DETENIDOS, TEMA DE LA FISCALÍA

Aunque se le cuestionó por más detalles del incidente entre agentes de las FSPE y los elementos de la Policía Municipal de Celaya, el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato se limitó a confirmar la detención de dos policías y aseguró que toda la información deberá llegar a través de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

“Aquí la Fiscalía es quien daría la información. Sí hubo una detención por una circunstancia de un ataque a los policías estatales, finalmente la Fiscalía, si hubo alguna responsabilidad por parte de los elementos de Celaya, la determinarán”, dijo.

No obstante dejó en claro que no existió un enfrentamiento; “no hubo un enfrentamiento. No hay enfrentamiento, yo creo que en este sentido la fiscalía es quien va a dar la información porque se detiene a los elementos y finalmente debieron haber seguido un proceso para finalmente determinar qué fue lo que sucedió, sí nos preocupa”, dijo.